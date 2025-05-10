50 yıllık yolculuk bitti, Sovyet uzay aracı dünyaya geri döndü!

Sovyet uzay aracı Kosmos-482 yarım asırlık yolculuğunun sonunda Hint Okyanusu'na düştü. Uzay aracı Venüs'ün keşif için 1972'de uzaya fırlatılmıştı.

50 yıllık yolculuk bitti, Sovyet uzay aracı dünyaya geri döndü!
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AA
Yayınlanma: 10.05.2025 - 16:44

Sovyet uzay aracı Kosmos-482 yarım asırlık yolculuğunun sonunda Hint Okyanusu'na düştü.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), 1972'de Venüs'ü keşif için uzaya fırlatılan Kosmos-482 adlı uzay aracının Hint Okyanusu'na düştüğünü bildirdi.

Roscosmos, yaptığı yazılı açıklamada, Kosmos-482 uzay aracının akıbetine ilişkin bilgilere yer verdi.

Kosmos-482'nin bugün TSİ 09.24'te atmosfere girdiği belirtilen açıklamada, uzay aracının Endonezya'nın batısında Hint Okyanusu'na düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, uzay aracının Venüs'ü keşif için 1972'de uzaya fırlatıldığı, ancak yaşanan bir arıza nedeniyle Dünya'nın eliptik yörüngesinde kaldığı ve ardından gezegene geri döndüğü kaydedildi. 



Etiketler: #sovyetler birliği #Hint Okyanusu

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