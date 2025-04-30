Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya'ya döndü

Yayınlanma: 30.04.2025 - 15:02

Güncelleme: 30.04.2025 - 15:02

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Cay Şücı, Song Lingdong ve Vang Haozı'yı taşıyan "Şıncou-19" uzay mekiği, Gobi Çölü'ndeki Dongfıng sahasına indi.

Bugün sabah uzay istasyonundan ayrılan kapsül, yörünge çevresinde 5 kez dönerek 7,5 saatte Dünya'ya vardı.

"Şıncou-19" uzay mekiğiyle 30 Ekim 2024'te uzaya gönderilen taykonot grubu, Tiengong Uzay İstasyonu'nda görev yapan 8. ekip olmuştu.

Ekip, "Şıncou-20" mekiğiyle 24 Nisan'da istasyona gönderilen taykonotlar Çın Dong, Çın Congrui ve Vang Cie'nin oluşturduğu yeni gruba görevlerini devretmişti.

"Şıncou-19" mekiğinin dün planlanan dönüş seferi, iniş sahasındaki kötü hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

Çin'in uzay istasyonu "Tiengong"

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle yörüngede kendi uzay istasyonunu kurmuştu.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülünden oluşan ve bir uzay teleskobunun eklenmesi planlanan Tiengong İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı (Göksel Uyum)" adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien (Gökleri Aramak)" 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien (Gökleri Düşlemek)" ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle "T" biçimli ana iskeletinin kurulumu tamamlanan istasyon, "uygulama ve geliştirme aşamasına" geçti.

"Şüntien (Gökleri Dolaşmak)" adı verilen uzay teleskobunun da ayrı modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

3 kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona "Şıncou (Kutsal Gemi)" mekikleriyle personel, "Tiencou (Gök Gemisi)" mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor.