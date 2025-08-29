Çin'deki bilim insanları dünyada ilk kez

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.08.2025 17:49:00
AA
Çinli bilim insanları, yüksek hızda veri aktarımı sağlayabilen dünyanın ilk "tam frekanslı" 6G iletişim çipini geliştirdi.

Pekin Üniversitesi ve Hong Kong City Üniversitesi'nden araştırmacılar, 0,5 ila 115 gigahertz arasındaki tüm kablosuz frekansları küçük bir çipin içine entegre etmeyi başardı.

Yüksek hızda veri aktarımı sağlayabilen dünyanın ilk "tam frekanslı" 6G çipi sayesinde daha önce dokuz ayrı radyo sistemi gerektiren işlevler artık tek bir çipte toplanmış oldu. Söz konusu teknoloji, uzak bölgelerde kullanılan frekans bantları da dahil olmak üzere tüm kablosuz spektrumda saniyede 100 gigabitin üzerinde mobil internet hızı sunabiliyor.

Bu teknoloji sayesinde 50 GB'lık 8K çözünürlüklü bir film saniyeler içinde iletilebiliyor. Çip, elektromanyetik ortamda kendini otomatik olarak ayarlayarak, veri iletiminin kesintisiz devam etmesini mümkün kılıyor.

Bu, binlerce cihazın aynı anda bağlandığı konserler veya spor etkinlikleri gibi kalabalık ortamlarda bile sinyal parazitinin engellenebileceği anlamına geliyor. 6G gereksinimlerini tam olarak karşılayan çip sayesinde iletişim kalitesi tüm spektrum boyunca sorunsuz ve istikrarlı kalabiliyor.

Söz konusu teknoloji sanal gerçeklik, uzaktan cerrahi operasyonlar ve yapay zeka destekli ağlar gibi alanlarda da kullanım potansiyeli taşıyor.

Araştırmanın sonuçları, uluslararası bilim dergisi Nature'da yayınlandı.

