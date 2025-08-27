IBM ve AMD kuantum bilgisayarlarını beraber geliştirecek

Teknoloji şirketleri yüksek bütçeli ve ham madde sorunu yaşanabilecek bazı alanlarda beraber çalışmayı tercih ediyor. Bu noktada IBM ve AMD ölçeklenebilir, açık kaynaklı platformlar geliştirmek için işbirliği yapacak.

IBM VE AMD HİBRİT BİR MODEL OLUŞTURMAK İSTİYOR

Yalnızca "0" veya "1" değerlerine sahip olabilen klasik bilgisayarların aksine, kuantum hesaplama, bilgiyi kuantum mekaniği yasalarına göre temsil eden kübitleri kullanıyor. Bu, bilgiyi temsil etmenin ve işlemenin tamamen farklı bir yolu olarak tanımlanıyor. Klasik sistemlerin çözemediği karmaşık problemlere çözüm bulmak için çok daha çeşitli bir hesaplama alanı sağlıyor.

IBM CEO'su Arvind Krishna şunları söyledi:

''Kuantum bilişim, doğal dünyayı simüle edecek ve bilgileri tamamen yeni bir şekilde sunacak . IBM'in kuantum bilgisayarlarının ve AMD'nin gelişmiş yüksek performanslı bilişim teknolojilerinin nasıl birlikte çalışabileceğini keşfederek, geleneksel bilişimin sınırlarını zorlayan güçlü bir hibrit model oluşturacağız''

AMD CEO'su Lisa Su, yüksek performanslı bilgi işlemin dünyanın en acil sorunlarını çözmede temel öneme sahip olduğunu ve IBM ile ortaklık yoluyla AMD'nin keşif ve inovasyonunu hızlandırmada büyük fırsatlar gördüğünü söyledi.

Kuantum odaklı bir süper bilgisayar mimarisinde bu cihazlar temelde güçlü, yüksek performanslı bilgi işlem altyapısı ve yapay zeka uygulamalarıyla birlikte çalışıyor. Bu şekilde, farklı problemleri kendilerine en uygun paradigmayı da kullanılarak çözebiliyor. Örneğin, kuantum bilgisayarlar; potansiyel olarak atomların ve moleküllerin davranışlarını modelleyebilirken, yapay zekaya sahip klasik süper bilgisayarların devasa veri kümelerini işleyebilir.

AMD ve IBM, şu anda AMD işlemcilerini ve grafiklerini IBM kuantum bilgisayarlarıyla birleştirerek, yalnızca klasik veya kuantum sistemleriyle gerçekleştirilemeyen yeni algoritmaları hızlandırmanın yollarını araştırıyor. Şirketler, bunun takribi 10 yıl içinde güvenilir kuantum bilgisayarlarının oluşturulmasına da yardımcı olabileceğini belirtiyor.

IBM, bu yılın ilerleyen dönemlerinde, kuantum bilgisayarlarının AMD teknolojileriyle birlikte çalışarak hibrit kuantum-klasik iş akışlarını nasıl devreye alacağını da gösterecek. Ortaklık, şu anda açık kaynak ekosistemlerinin yeni algoritmaların geliştirilmesini ve benimsenmesini nasıl hızlandırabileceğini araştırmaya odaklanıyor.