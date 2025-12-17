Çin'deki trafik polisleri yapay zeka destekli akıllı gözlükler kullanmaya başladı

Çin'in yapay zeka konusunda aldığı kararlar tartışma konusu olurken, Hunan bölgesindeki bir şehirde trafik polisleri akıllı gözlükler kullanmaya başladı. Trafik polislerinin yolların akışını kontrol etmek için kullandıkları ekipman sayısını düşüren bu akıllı gözlükler, araçları ve sürücü bilgilerini de saniyeler içinde belirlemeyi sağlıyor.

Resmi olarak yapılan açıklamada ön saflarda yer alan görevlilerin yeni yapay zeka destekli gözlükleri takacağı aktarıldı.

Bu gözlükler tıpkı Meta'nın Ray-Ban ile geliştirdiği akıllı gözlükler gibi dışarıdan bakıldığında optik bir gözlük gibi duruyor. Polis memurları hareket dahi etmeden bu gözlükler ile tespit ettikleri araçların bilgilerine saniyeler içinde ulaşabilir.

Aktarılana göre gözlükler 12 Megapiksel kameraya sahip. Bu kamera lensi geniş açılı ve takan kişi hareket halindeyken bile görüntünün net kalmasını sağlayan sensörlere sahip.

Geliştirilen bu gözlüklerin tam şarj ile 8 saat kadar çalışabildiği aktarıldı.

Türkiye'de bulunan mobese sistemine benzer bir sistem birçok ülkede bulunmuyor bu sebeple trafikte herhangi bir aracın tespiti de çok kolay olmuyor. Bu akıllı gözlükler sayesinde polisler otomatik plaka tanıma sistemini kullanabiliyor. Söylenene göre sistem yüzde 99 oranında doğruluk oranında çalışıyor. Gün ışığı ya da gece karanlığında da sonucun güvenilir olduğu da vurgulanıyor.

Gözlüklerin yüz tanıma, 10'dan fazla dilde gerçek zamanlı çeviri ve video kaydı gibi özellikleri de bulunuyor.

Bunun yanı sıra Çin dışında Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya gibi ülkeler de benzer ürünler polisler tarafından test ediliyor ya da kullanılıyor.