Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye'nin yapay zekaya duyduğu güven ortaya çıktı

Türkiye'nin yapay zekaya duyduğu güven ortaya çıktı

16.12.2025 23:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Türkiye'nin yapay zekaya duyduğu güven ortaya çıktı

Yeni yayınlanan bir araştırmaya göre Türkiye'deki kuruluşların yüzde 78'i yapay zekaya tam güven duyuyor ancak iş bu alana yatırım yapmaya gelince yüzde 40'ta takılı kalıyor.

Yapay zeka araçlarına yatırım yapan şirketlerin sayısı günden güne artarken Türkiye'ye yönelik yeni bir rapor yayınlandı. IDC Veri ve Yapay Zeka Etki Raporu yapay zekaya duyulan güvenin oranını gösterdi. SAS desteği ile hazırlanan raporda iş dünyasında yapay zekaya her ne kadar güven duyulsa da yatırım bazında eksikler olduğu ortaya çıktı. 

Üretken yapay zekaya duyulan güven yüzde 48 oranında olurken, geleneksel yapay zekaya duyulan güven yüzde 18 gibi düşük bir oranda kaldı. Bu güvenin stratejik olarak risk taşıyabileceği aktarılan raporda şirketlerin temel endişeleri arasında veri gizliliği yüzde 62 oranında yer tutuyor, şeffaflık ise yüzde 57 oranında.

Uzmanlara göre yapay zekaya duyulan sezgisel güven kaçınılmaz ancak bu güvenin kalıcı hale gelmesi için sağlam veri temeli ve şeffaf yönetişim yapılarını önceliğe alan teknolojik yatırımlar gerekiyor.

İlgili Konular: #Yapay zeka #Yapay zeka chat #yapay zeka yatırım

İlgili Haberler

Amazon bir oyunu Ubisoft'a sattı
Amazon bir oyunu Ubisoft'a sattı Amazon, MOBA oyunu March of Giants'ı Ubisoft'a sattı.
200 milyon yıl öncesinden kaldığı düşünülen binlerce dinozor ayak izi keşfedildi
200 milyon yıl öncesinden kaldığı düşünülen binlerce dinozor ayak izi keşfedildi İtalya'nın kuzeyindeki Stelvio Ulusal Parkı'nda 200 milyon yıldan eski olduğu değerlendirilen binlerce dinozor ayak izine rastlandığı bildirildi.
Bilim açıkladı: Sıcak bir sarılma neden bu kadar iyi hissettiriyor?
Bilim açıkladı: Sıcak bir sarılma neden bu kadar iyi hissettiriyor? Sıcak bir sarılmanın insan üzerinde yarattığı rahatlatıcı etki, yalnızca duygusal bir tepki değil, biyolojik bir sürecin sonucu. Yeni bir bilimsel çalışma, bedenin sıcaklığı algılama biçiminin benlik duygusu ve ruh haliyle doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya koydu.