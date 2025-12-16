Türkiye'nin yapay zekaya duyduğu güven ortaya çıktı

Yapay zeka araçlarına yatırım yapan şirketlerin sayısı günden güne artarken Türkiye'ye yönelik yeni bir rapor yayınlandı. IDC Veri ve Yapay Zeka Etki Raporu yapay zekaya duyulan güvenin oranını gösterdi. SAS desteği ile hazırlanan raporda iş dünyasında yapay zekaya her ne kadar güven duyulsa da yatırım bazında eksikler olduğu ortaya çıktı.

Üretken yapay zekaya duyulan güven yüzde 48 oranında olurken, geleneksel yapay zekaya duyulan güven yüzde 18 gibi düşük bir oranda kaldı. Bu güvenin stratejik olarak risk taşıyabileceği aktarılan raporda şirketlerin temel endişeleri arasında veri gizliliği yüzde 62 oranında yer tutuyor, şeffaflık ise yüzde 57 oranında.

Uzmanlara göre yapay zekaya duyulan sezgisel güven kaçınılmaz ancak bu güvenin kalıcı hale gelmesi için sağlam veri temeli ve şeffaf yönetişim yapılarını önceliğe alan teknolojik yatırımlar gerekiyor.