200 milyon yıl öncesinden kaldığı düşünülen binlerce dinozor ayak izi keşfedildi

16.12.2025 23:07:00
AA
İtalya'nın kuzeyindeki Stelvio Ulusal Parkı'nda 200 milyon yıldan eski olduğu değerlendirilen binlerce dinozor ayak izine rastlandığı bildirildi.

İtalyan basınındaki haberlere göre, eylülde bir doğa fotoğrafçısının Stelvio Ulusal Parkı'nda yaptığı keşif, bugün düzenlenen basın toplantısında ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre, parkta yer alan dik yükseltiler üzerinde binlerce dinozor ayak izi keşfedildi.

Yüzlerce metre boyunca devam eden bu izlerin 200 milyon yıldan öncesine dayandığı tahmin ediliyor.

Bulundukları yüksek rakıma rağmen iyi korunan bu kalıntılarda parmak ve pençe izlerinin de açıkça görüldüğü belirtildi.

Fotoğraflar üzerindeki ilk analizlere göre, izlerin Geç Triyas döneminde yaşayan uzun boyunlu ve küçük kafalı otçul "prosauropod" türü dinozorlara ait olabileceği ifade edildi.

İtalya'nın Milano kentindeki Doğal Tarih Müzesi ve Bergamo Üniversitesi de izlerin keşfedildiği bölgeyi, "Avrupa kıtasında Triyas çağına yönelik rastlanan en önemli fosil yatağı" olarak nitelendirdi.

Alana yürüyerek ulaşılamadığı için izlerin daha kapsamlı incelenmesinde insansız hava araçları ve uzaktan algılama teknolojileri kullanılacağı kaydedildi.

İlgili Konular: #dinozor #dinozorlar #dinozor ayakizi

