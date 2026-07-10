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Çin'den yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde önemli adım

Çin'den yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde önemli adım

10.07.2026 22:00:00
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Çin'den yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde önemli adım

Çin, yeni nesil Long March-10B taşıyıcı roketinin ilk fırlatılışında, yükü uzaya taşıdıktan sonra roketten ayrılan kısmı planlandığı şekilde denizdeki platforma indirerek, yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde önemli bir adım attığını duyurdu.
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Xinhua ajansının haberine göre, Hainan eyaletinde gerçekleştirilen fırlatmada, Long March-10B roketi taşıdığı yükü planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirdi.

Roketin yükü uzaya taşımaya yarayan kısmı, görevini tamamladıktan sonra diğer bölümden ayrılarak kontrollü şekilde denizde konuşlu platforma yönlendirildi ve platformdaki özel ağ sistemiyle başarıyla yakalandı.

Çinli yetkililer, ülkede ilk kez yükü uzaya taşıdıktan sonra roketten ayrılan bölümün yeniden kullanılmak üzere başarıyla geri getirildiğini belirterek, bunun yeniden kullanılabilir roket teknolojisi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Yeniden kullanılabilir roket teknolojisi, uzay görevleri ile uydu fırlatma maliyetlerini önemli ölçüde azaltması dolayısıyla uzun süredir ABD'li uzay şirketleri SpaceX ve Blue Origin tarafından kullanılıyor.

Çin de yeni nesil taşıyıcı roket Long March-10B ile bu teknolojiyi ilk kez başarıyla uygulayarak yeniden kullanılabilir uzay sistemleri geliştirme hedefinde adım atmış oldu.

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