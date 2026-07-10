Epic Games'te 16 Temmuz'a kadar ücretsiz verilecek iki oyun belli oldu

Epic Games tarafından 16 Temmuz'a kadar ücretsiz sunulan oyunlar Nova Lands ve Tattoo Tycoon oldu. Her iki oyun da belirtilen tarihte kütüphaneye eklendiğinde oyuncunun hesabında yer alıyor.

Nova Lands, fabrika inşa etme, keşif ve ada yönetimi temalarına sahip bir açık dünya oyunu olarak konumlandırılıyor. Oyuncular gezegeni keşfediyor, yardımcı robotlarla sanayilerini otomatikleştiriyor, görevleri ve mücadeleleri tamamlamak için savaşabiliyor.

Tattoo Tycoon, Sims gibi bir oynanış sunuyor. Dövme stüdyonuzu baştan yarattığınız bu oyunda aynı zamanda müşterileriniz için mükemmel tasarımları seçebiliyorsunuz. Oyunda küçük bir stüdyo ile başladıktan sonra işinizi büyütürseniz şehrin birçok bölgesinde şubesi olan bir zincire dönüşebilirsiniz.