Çin, Güneş'in sırlarını ortaya çıkarmak için gözlemevini fırlattı

Gelişmiş Uzay Tabanlı Güneş Gözlemevi'ni (ASO-S) taşıyan Uzun Yürüyüş 2D taşıyıcı roketi Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlattı.

Xinhua
09 Ekim 2022 Pazar, 11:51
Çin, Güneş'in sırlarını ortaya çıkarmak için gözlemevini fırlattı
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Çin Pazar günü, ülkenin Güneş'in sırlarını ortaya çıkarmaya yönelik bilimsel gayretlerini ileriye taşıyan bir güneş keşif uydusunu Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya fırlattı.

Gelişmiş Uzay Tabanlı Güneş Gözlemevi (ASO-S), bir Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle Beijing saatiyle 7.43'te fırlatıldı ve planlanan yörüngesine başarıyla girdi.


Gelişmiş Uzay Tabanlı Güneş Gözlemevi Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi Çin roket

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