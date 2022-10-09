Çin, Güneş'in sırlarını ortaya çıkarmak için gözlemevini fırlattı
Gelişmiş Uzay Tabanlı Güneş Gözlemevi'ni (ASO-S) taşıyan Uzun Yürüyüş 2D taşıyıcı roketi Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlattı.
Çin Pazar günü, ülkenin Güneş'in sırlarını ortaya çıkarmaya yönelik bilimsel gayretlerini ileriye taşıyan bir güneş keşif uydusunu Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya fırlattı.
Gelişmiş Uzay Tabanlı Güneş Gözlemevi (ASO-S), bir Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle Beijing saatiyle 7.43'te fırlatıldı ve planlanan yörüngesine başarıyla girdi.
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