Çin, iki deney uydusunu uzaya gönderdi

13 Aralık 2022 Salı, 00:12

Roket, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 16.22'de (TSİ 11.22) fırlatıldı ve Shiyan-20A ile Shiyan-20B uyduları daha önce belirlenen yörüngelerine gönderildi.

454'ÜNCÜ UÇUŞ GÖREVE OLDU

Shiyan Çincede "deney" anlamına geliyor. İki Shiyan-20 uydusu, uzay ortamını izleme gibi yeni teknolojilerin yörüngede doğrulanması için kullanılacak.

Fırlatma merkezine göre bu, Uzun Yürüyüş roket serinin 454. uçuş görevi oldu.