Çinli araştırmacılar, yapay zekayı aldatabilen bir görünmezlik pelerini icat etti

10 Aralık 2022 Cumartesi, 14:02

Wuhan Üniversitesi'nden bir ekip tarafından yürütülen InvisDefense projesi kapsamında, insanların "yapay zeka tarafından kontrol edilen güvenlik kamerası sistemlerinden kaçabilmelerini" sağlayan özel bir palto üretildi. Ancak Harry Potter serilerinin aksine, buradaki görünmezliğin arkasında sihir değil bilim var.

Modern savaş teknolojilerini dönüştürme potansiyeline sahip bu özel kamuflaj, giyen kişinin yapay zeka tarafından "insan olarak teşhis edilememesini" sağlıyor.

InvisDefense, normal bir ceket gibi görünse de bilgisayarlara görünmeme gücüne sahip



GELİŞMİŞ ALGORİTMA

Söz konusu kamuflaj, insan gözüne normal bir palto gibi görünüyor, ancak gelişmiş algoritmalar, giyen kişiyi makinelerin kartal gözlerinden kamufle eden desenlerle saklıyor.

Desenler, gündüzleri yapay zeka kameralarını kör etmeye çalışırken, geceleri de kızılötesi kameraları şaşırtmak için ısı sinyalleri yayıyor.

Çığır açan palto, sürücüsüz araçlardaki bazı algılama sistemlerini de gizleme potansiyeline sahip.

YARIŞMADA BİRİNCİ OLDU

Projeyi yöneten Profesör Wang Zheng, South China Morning Post'a demecinde, "Günümüzde pek çok gözetleme cihazı insan bedenini tespit edebiliyor. Yoldaki kameralar, yaya algılama işlevine sahip ve akıllı arabalar yayaları, yolları ve engelleri tanımlayabiliyor. Ancak Invisdefense, kameranın sizi yakalamasını imkan verse de insan olup olmadığınızın teşhis edilebilmesini olanaksız kılıyor" dedi.

Huawei Teknoloji yarışmasında birinci olan ve Şubat ayında ABD'deki AAAI 2023 Yapay Zeka Konferansı'nda sunulacak olan InvisDefense, şimdilik insanlar tarafından yönetilen kameraları aldatamıyor.

Kullanıcılar, yapay zeka kontrollü güvenlik sistemleri tarafından insan olarak algılanmıyor



MALİYETİ ŞAŞIRTTI

İngiliz basınına göre, "görünmezlik pelerini" askeri alanda kullanıldığı takdirde devrim niteliğinde sonuçlar üretebilir. Bu sayede askerler, yapay zeka tarafından yönetilen insansız hava araçları ve güvenlik kameralarından kaçabilir.

Paltonun çılgın algoritmasının arkasındaki beyin olan doktora öğrencisi Wei Hui'ye göre, paltoların her birinin maliyeti yalnızca 500 yuan'a (yaklaşık 1350 tl) tekabül ediyor.