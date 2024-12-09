SpaceX, telefonları Starlink'e bağlayacak uyduları fırlattı

SpaceX, telefonları uydunun kapsama alanına alacak sistemin ilk uydularını fırlattı.

SpaceX, telefonları Starlink'e bağlayacak uyduları fırlattı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2024 - 19:36

Bu sistemin amacı kullanıcılar telefonlarından okyanusun ortası ya da dağın tepesi gibi uzak yerlerde bile uydu üzerinden doğrudan internete bağlanılabilmesi. Starlink Falcon 9 roketiyle 20 uydu daha fırlattı. Belirtildiği kadarıyla bunların 13’ü doğrudan telefonlarla iletişim kurabiliyor.

Uydu takımyıldızı geçen hafta onaylanan anlaşmanın ardından fırlatıldı.

SpaceX'ten gelen açıklama göre uydu takımyıldızı uzaydaki bir cep telefonu kulesi gibi davranıyor ve standart bir dolaşım ortağına benzer bir ağ entegrasyonuna izin verebiliyor.

Bu hizmet daha önce de belirtildiği gibi eğer bir aksilik olmazsa 2025 yılında kullanıma sunulacak.  


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