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Çin'in uzay istasyonundaki yeni taykonot ekibi ilk uzay yürüşünü yaptı

Çin'in uzay istasyonundaki yeni taykonot ekibi ilk uzay yürüşünü yaptı

28.08.2026 21:05:00
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AA
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Çin'in uzay istasyonundaki yeni taykonot ekibi ilk uzay yürüşünü yaptı

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'nda görev yapan Şıncou-23 taykonot ekibinin ilk uzay yürüyüşünü yaptığı bildirildi.
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Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Cu Yangcu, Cang Cıyüen ve Lai Ka-ying'ten oluşan ekip istasyon dışındaki ilk faaliyetini tamamladı.

Cu ve Cang, araç dışı işlemleri yürütürken istasyonda kalan Lai, ekibe içeriden destek sağladı.

Taykonotlar, yaklaşık 5,5 saat süren uzay yürüyüşünde, istasyonun robotik kolu ve yer kontrolörlerinin yardımıyla uzay enkazı kalkanlarını kurdu, istasyonun ana güç kaynağı olan güneş panellerini tamir etti ve diğer araç ve donanımların bakımını yaptı.

Şıncou-23 mekiğiyle 24 Mayıs'ta uzay istasyonuna gönderilen yeni taykonot ekibi, yaşam bilimleri, mikro kütle çekimi fiziği ve yeni uzay teknolojileri alanlarında deney ve uygulama projeleri yürütüyor.

Ekibin 6 ay süreyle görev yapması planlanıyor, ancak önceki seferlerden farklı olarak taykonotlardan biri uzun süreli uzay seferlerinin insan bedenine etkilerini inceleyecek deney için uzay istasyonunda 1 yıl kalacak. Görev süresince ekip üyelerinin sağlık verileri takip edilerek, hangi taykonotun​​​​​​​ uzay istasyonunda uzun süre kalacağı belirlenecek.

Çin'in uzay istasyonu "Tiengong"

Çin, ABD'nin NASA'nın Çin'le doğrudan işbirliği yapmasını kısıtlaması ve Çin'i Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programının dışında tutması üzerine yörüngede kendi uzay istasyonunu kurmuştu.

Bir çekirdek modül ile iki laboratuvar modülünden oluşan ve bir uzay teleskobunun eklenmesi planlanan "Tiengong" (Gök Sarayı) İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu örnek alınarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (Göksel Uyum) adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (Gökleri Aramak) 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle "T" biçimli ana iskeletinin kurulumu tamamlanan istasyon, "uygulama ve geliştirme aşamasına" geçti.

Üç kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona "Şıncou" (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (Gök Gemisi) mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor.

İlgili Konular: #taykonot #Çin uzay

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