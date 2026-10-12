Rıdvan Dilmen, İsmail Kartal'a seslendi: 'Şu 3 oyuncuyu oynatma'

Trendyol Süper Lig'de sezonun deplasmanda Rizespor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, Şampiyonlar Lig'nde lig aşamasının ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'yla karşı karşıya gelecek.

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kısa aralıklarla maça çıkacak Fenerbahçe'yi yoğun bir fikstür beklerken Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli takımın sıradaki maçlarını değerlendirdi.

Dilmen, TV 8'de katıldığı yayında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Aston Villa maçının ardından ligdeki Alanyaspor karşılaşmasında 3 futbolcuyu dinlendirmesi gerektiğini belirtti.

"HİÇ HAFİFE ALMAMAK LAZIM"

Rıdvan Dilmen açıklamasında, "Aston Villa'yla oynayacak, gece 12'de bitiyor maç, dönüyor. İsmail hocanın Gençlerbirliği maçından önce ve sonra yaptığı haklı eleştiri. Geliyor 17'sinde Alanyaspor'la oynuyor. Avantajı ne, İstanbul'da kalıyor. Bir daha gitmiyor yani. Mesela, Beşiktaş Hoffenheim'dan geliyor ve Trabzon'a gidiyor. Fenerbahçe 72 saat geçmeden, 68-69 saat sonra Alanyaspor maçına çıkıyor. Yetmiyor, sonrasında Slavia Prag maçına çıkıyor. Hiç hafife almamak lazım. 6 gün nefesleniyor ve Galatasaray" dedi.

"ŞU 3 OYUNCUYU ALANYASPOR MAÇINDA OTURT"

Dilmen ayrıca, "Milli takımdan gelen oyunculara baktığımız zaman şu anda rotasyona çok ihtiyacı olan bir tane oyuncusu var, biraz da Oğuz var. Skriniar, Alanyaspor maçında stada çağırma, dinlendir. Bir şekilde içerde Alanyaspor'u yenersin, saygısızlık olmasın. Fenerbahçe, yener Alanya'yı. Şu 3 oyuncuyu Alanyaspor maçında, Skriniar hiç soyundurma, diğerlerini (Kante ve Muriqi) oturt" ifadelerini kullandı.