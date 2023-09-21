Çin merkezli otomobil markası akıllı telefonunu tanıttı

Yayınlanma: 21.09.2023 - 15:47

Güncelleme: 21.09.2023 - 15:47

Akıllı telefon sektörü durgunlaşırken ilk akıllı telefon modelini tanıtan NIO, tasarım tarafında diğer Çin merkezli şirketlerin yolundan gidiyor. Arkada dört sensörle bizleri karşılayan telefonda Android işletim sistemi tercih edilmiş. Snapdragon 8 Gen 2'ye sahip olan cihazın 6.81 inç OLED ve kavisli ekranı var.

ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Çin dışında henüz satılması planlanmayan telefonun 3088x1440 çözünürlükte ve 120Hz LTPO ekranı var.

Telefonun arkada üç ayrı kamerası var ve 50 MP'den oluşuyor. Ana kamera 50 MP, 50 MP ultra geniş açılı bir lens ve 50 MP periskop kamera var.

NIO Phone'da 5.200mAh batarya yer alıyor ve 66W kablolu, 50W kablosuz şarjı ve 10W kablosuz ters şarjı destekliyor.

Telefon IP68 sertifikasına sahip ve Dolby Atmos desteğini de sunuyor.

Telefonun başlangıç fiyatı 12 GB RAM+ 512 GB depolama alanı sunan versiyon 6.499 yuan yani 890 dolar olacak.