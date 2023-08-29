Bu yılın ilk yarısında en çok satan akıllı telefonlar açıklandı
Yeni paylaşılan verilere göre bu yılın ilk yarısında en çok satan akıllı telefonlar listelendi. Burada Apple'ın ağırlığı hissediliyor.
Akıllı telefonların satışına yönelik Omdia'nın verileri yayımlandı. Buna göre en çok satılan akıllı telefonlar arasında ilk dört iPhone'lar oldu. İlk 10'a baktığımızda Samsung ve Apple liderliği elde bulunduruyor.
APPLE VE SAMSUNG LİSTEYİ DOMİNE ETTİ
2023 yılının ilk çeyreğindeki verileri kapsayan verilere göre en çok iPhone 14 Pro Max satmış. Onu ikinci sırada iPhone 14 Pro ve iPhone 14 takip ediyor. İlginç bir şekilde dördüncü sırada iPhone 13 bizleri karşılıyor.
Listenin beşinci sırasında Samsung Galaxy A14 yer alırken onu sırasıyla Galaxy S23 Ultra, Galaxy A14 5G, Galaxy A54 5G ve Galaxy A34 5G takip ediyor. Son sırada ise yıllar önce tanıtılmasına rağmen kendini belli eden iPhone 11 var.
Omdia'ya göre 2023 yılının en çok satan telefonları:
1. iPhone 14 Pro Max (26.5 milyon)
2. iPhone 14 Pro (21 milyon)
3. iPhone 14 (16.5 milyon)
4. iPhone 13 (15.5 milyon)
5. Galaxy A14 (12.4 milyon)
6. Galaxy S23 Ultra (9.6 milyon)
7. Galaxy A14 5G (9 milyon)
8. A54 5G (8.8 milyon)
9. A34 5G (7.1 milyon)
10. iPhone 11 (6.9 milyon)
Ranking of the best-selling smartphones in the first half of this year.— Revegnus (@Tech_Reve) August 28, 2023
1. iPhone 14 Pro Max (26.5M)
2. iPhone 14 Pro (21M)
3. iPhone 14 (16.5M)
4. iPhone 13 (15.5M)
5. Galaxy A14 (12.4M)
6. Galaxy S23 Ultra (9.6M)
7. Galaxy A14 5G (9M)
8. A54 5G (8.8M)
Source: Omdia pic.twitter.com/uSJ6lDLu5I
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