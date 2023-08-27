Bir dönemin sonu: Asus akıllı telefon departmanını kapatıyor

Yayınlanma: 27.08.2023 - 11:22

Güncelleme: 27.08.2023 - 11:22

Teknoloji devi Asus, Amerika Birleşik Devletleri'nde Zenfone 10 için ön siparişleri açmasına rağmen, yeni bir rapor şirketin Zenfone serisini sonlandırdığını öne sürdü. Tayvan medyasına göre, Asus "organizasyonel yeniden yapılanma" sürecine girmiş ve şirketin cep telefonu bölümünde çalışan sayısını azaltmış durumda.

İç yazışmalara dayanan rapora göre, birçok çalışan Zenfone ve ROG Phone olarak ayrılan cep telefonu bölümlerine kaydırılması yerine işten çıkarıldı. Bu durum, Asus'un Zenfone bölümünü sonlandırıp çalışanları diğer bölümlere ya da ROG Phone ekibine kaydırmayı planladığı şeklinde yorumlanıyor.

Tercüme edilen rapora göre, Asus cep telefonlarının Zenfone ve ROG serilerine ayrıldığı ancak Zenfone 10'un son nesil olacağı ve Zenfone ekibinin gelecekte diğer departmanlarla veya ROG ekibiyle birleştirileceği belirtiliyor.

Zenfone serisi, Asus'un 2014'ten bu yana devam eden bir cep telefonu serisiydi. Ancak Zenfone serisi hiçbir zaman Android dünyasında büyük bir etki yaratamamış, Amerika Birleşik Devletleri'nde geri planda kalmış ve diğer pazarlarda da küçük bir oyuncu olarak kalmıştır.

Asus henüz bu raporla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.