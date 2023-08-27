Bir dönemin sonu: Asus akıllı telefon departmanını kapatıyor
Tayvan merkezli teknoloji şirketi Asus'un, Zenfone ve ROG adı altında iki adet akıllı telefon serisi bulunuyor. Son ortaya çıkan iddialara göre Asus, Zenfone departmanını kapatarak çalışanların bir kısmını ROG departmanına aktaracak.
Teknoloji devi Asus, Amerika Birleşik Devletleri'nde Zenfone 10 için ön siparişleri açmasına rağmen, yeni bir rapor şirketin Zenfone serisini sonlandırdığını öne sürdü. Tayvan medyasına göre, Asus "organizasyonel yeniden yapılanma" sürecine girmiş ve şirketin cep telefonu bölümünde çalışan sayısını azaltmış durumda.
İç yazışmalara dayanan rapora göre, birçok çalışan Zenfone ve ROG Phone olarak ayrılan cep telefonu bölümlerine kaydırılması yerine işten çıkarıldı. Bu durum, Asus'un Zenfone bölümünü sonlandırıp çalışanları diğer bölümlere ya da ROG Phone ekibine kaydırmayı planladığı şeklinde yorumlanıyor.
Tercüme edilen rapora göre, Asus cep telefonlarının Zenfone ve ROG serilerine ayrıldığı ancak Zenfone 10'un son nesil olacağı ve Zenfone ekibinin gelecekte diğer departmanlarla veya ROG ekibiyle birleştirileceği belirtiliyor.
Zenfone serisi, Asus'un 2014'ten bu yana devam eden bir cep telefonu serisiydi. Ancak Zenfone serisi hiçbir zaman Android dünyasında büyük bir etki yaratamamış, Amerika Birleşik Devletleri'nde geri planda kalmış ve diğer pazarlarda da küçük bir oyuncu olarak kalmıştır.
Asus henüz bu raporla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Adana'da navigasyon faciası...
- Kaybolduğu sanılan Nimet öğretmen bulundu!
- Akşener 'seçim' kararını açıkladı!
- Bankalar mevduat faizlerini yükseltti
- Sabancı çiftinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama!
- SADAT teklifi kayıp!
- Memur zammında kritik toplantı gerçekleşti
- Ameliyata ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı
- Gerçek 5 yıl sonra ortaya çıktı
- Toplu cinsel istismar suçuyla hapse girdiler