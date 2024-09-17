Çin radarından piramitler üzerinde çarpıcı keşif

Yayınlanma: 17.09.2024 - 17:38

Güncelleme: 17.09.2024 - 17:48

Yüksek atmosfer katmanları kendine özgü bilinmezliklerle doludur ve bunlardan biri de iletişim ve navigasyon için son derece önemli olan ekvatoral plazma kabarcıklarıdır (EPK).

Ekvatoral plazma kabarcıkları, iyonosferdeki serbest elektron ve iyon yoğunluğunun, çevreye göre önemli ölçüde azaldığı düzensizliklerdir.

Bu düşük yoğunluk bölgeleri, "iyonosferin plazma tabakasında oluşan baloncuklar" gibi düşünülebilir.

GPS SİNYALLERİNİ ETKİLİYOR

Gündüz saatlerinde iyonosferdeki plazma yoğunluğu daha dengelidir, ancak gün batımından sonra hızlı soğuma ve değişen elektriksel koşullar, kabarcıkların oluşmasına yol açabilir.

En önemlisi de şu ki bu plazma düzensizlikleri, GPS sinyalleri gibi radyo dalgalarının kırılmasına neden olarak, sinyal kesilmelerine ve konum hatalarına yol açabilir. Bu etki, özellikle ekvator yakınlarındaki bölgelerdeki hava ve deniz navigasyonu için son derece önemlidir.

8 BİN KM ÖTEDEN TESPİT ETTİLER

Mısır üzerinde devasa bir plazma baloncuğunun bulunması tek başına büyük bir haber değildir. Bu EPK'lardan her yıl o bölgede onlarcası oluşuyor. İlginç olan ise baloncuğun nereden gözlemlendiğidir.

Gözlemler genellikle küresel bir görünüm elde etmek için uzaydan yapılır. Yerden de yapılabilir, iyonosferin en yakın bölgesi gözlemlenebilir, ancak yer radarı, eğriliği nedeniyle ufkun altındaki hedefleri görmekte zorluk çekebilir.

Fakat Çin Bilimler Akademisi'ndeki araştırmacılar, 8 bin kilometre uzaklıktaki Güney Çin Denizi'ndeki Hainan adasından, Mısır üzerinde bir tespit rapor ettiler.

MENZİLİ ÜÇE KATLANDI

Geophysical Research Letters dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, Çin bu bölgede bir adet Düşük İrtifa Uzun Menzilli İyonosferik Radar (LARID) inşa etti.

Bu, plazma kabarcıklarının yarattığı düzensizlikleri izleyebilen bir radar sistemidir.

Nasıl ki radyo yayınları iyonosfer plazmasına yansıtılarak dünyanın öbür ucuna gönderilebiliyorsa, radar da bu işlemi aynı şekilde yapabilir.

LARID'in temel yeteneği, sinyalleri geri almak ve onları yorumlamaktır. Algılama menzili ise 9 bin 600 km'dir. Daha ilginç olan şu ki, raporlara göre bu mesafe, yarım yıldan kısa bir sürede üç katına çıkarılmıştır.

"DEVRİM NİTELİĞİNDE..."

Bu noktada, piramitler üzerindeki kabarcık yeni olmamakla birlikte, Çinli bilim insanları tarafından konuya ilişkin güncellemelerin gerçek zamanlı olarak iletilmesi önemli bir gelişmedir

Araştırmacılar, bu tür radarlardan oluşan bir ağ oluşturmanın, bu tür olayların izlenmesi açısından devrim niteliğinde olabileceğini söylüyor.

Yazarlar ise makalelerinde şu değerlendirmeye yer veriyor:

“Sonuçlar, gelecekte üç ila dört OTH radarından oluşan [ve] küresel EPK'ları gerçek zamanlı olarak elde etme kapasitesine sahip olabilecek düşük enlemli bir OTH [Ufuk Ötesi] radar ağı kurmak için anlamlı bir fikir veriyor...”