Çin Seddi dijital teknolojiyle korunuyor

Çin'deki teknik ekip, Ming Hanedanlığı (1368-1644) döneminde inşa edilen Çin Seddi üzerindeki üç antik askeri kaleyi dijital olarak restore etti.

Xinhua
Yayınlanma: 11.06.2023 - 14:53
Çin Seddi dijital teknolojiyle korunuyor
Abone Ol google-news

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin merkezi Lanzhou'daki bir teknik ekip, Ming Hanedanlığı (1368-1644) döneminde inşa edilen Çin Seddi üzerindeki üç antik askeri kaleyi dijital olarak restore etti.

BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi'nin ve dinamik modelleme ve artırılmış gerçeklik gibi gelişmiş teknolojilerin yardımıyla Çin Seddi kalıntıları ve 400 yıldan önce yaşayan insanların hayatları restore edildi.

İpek Yolu Bilgi Portalı Limited Şirketi Dijital Kültürel Restorasyon Yöneticisi Wang Yu'ou konu hakkında şunları söyledi:

"Antik belgeleri araştırarak ve kalıntı sahalarındaki saha çalışması yürüterek Çin Seddi üzerindeki üç eski askeri kalenin dijital restorasyonunu tamamladık.

Dijital panoramik sunum sayesinde ziyaretçiler sadece Çin Seddi kalıntılarını görmekle kalmayacak, aynı zamanda seddin ilk halini görebilecek, Çin Seddi'nin zengin tarihi ve kültürel değerini daha iyi anlayabilecekler."

Çin Seddi'nin en uzun bölümü 3.654 kilometreyle Gansu'da yer alıyor.


İlgili Haberler

Çin Seddi'ndeki gizli geçitlerin kalıntıları keşfedildi

Çin Seddi'ndeki gizli geçitlerin kalıntıları keşfedildi
Uzmanlardan 'dijital göz yorgunluğu' uyarısı

Uzmanlardan 'dijital göz yorgunluğu' uyarısı
dART Platformu'ndan dijital sanat sergisi

dART Platformu'ndan dijital sanat sergisi

En Çok Okunan Haberler