Çin Seddin'deki gizli geçitlerin kalıntıları keşfedildi

05 Ocak 2023 Perşembe, 15:07

Çin Seddi'nin savunma sistemi üzerinde çalışan bir araştırma ekibi Çarşamba günü, dünyanın en büyük harikalarından biri olan Çin Seddi'ndeki 130'dan fazla gizli kapının kalıntılarının, yakın zamanda santimetreye yakın çözünürlüklü sürekli çekim yoluyla ortaya çıkarıldığını bildirdi.

Ekip, daha fazla resim analizine ve gizli kapılara yapılan saha gezilerine dayanarak, yerel topografyayla son derece uyumlu olacak şekilde tasarlanmış her bir gizli kapıyı buldu. Tarihte, bu gizli geçitler öncü birliklerin geçmesi için açılırken, bazıları ise Çin Seddi'nin içi ile dışı arasındaki iletişim veya eski zamanlarda ticaret ve alışveriş için kanallar olarak inşa edildi.

GİZLİ KAPILAR UZUN YILLARDIR MUAMMAYDI

Ming Hanedanlığı'na (1368-1644) kadar uzanan bazı resmi belgelere göre, göçebe kabilelerin, Çin'in kuzeybatısında yer alan Qinghai ile o zamanlar bol su ve otlak kaynaklarına sahip bir bölge olan Hetao arasında sığırlarını otlatmak için bu tür gizli kapıları kullanmalarına izin verildi. Aynı zamanda araştırma ekibinin başkanı olan Tianjin Üniversitesi'nden profesör Zhang Yukun da, bu tür bir uygulamanın iki atın her iki yönde geçmesine izin verebilecek bazı büyük gizli kapılar tarafından da kanıtlandığını söyledi.

Zhang, "Bütün bunlar, Çin Seddi'nin tamamen kapalı olmadığını, ancak düzenli şekilde 'açık' olduğunu kanıtlamaya yardımcı oluyor" dedi.

Daha önce Çin'in bu tür gizli geçitlerle ilgili çok az çalışması oldu. Yeni keşif, Çin Seddi'nin eksiksiz ve canlı bir mimari mekanizmasını ortaya koymaya yardımcı olabilir.

Gizli geçitlerin en gizemli çıkışları da bu ekip tarafından bulundu. Bu tür çıkışlar Tang, Song, Ming ve Qing hanedanlarındaki bilim insanları tarafından kaydedilmişti. Ancak, daha önce hiç böyle bir gizli çıkışa dair herhangi bir fiziksel kanıt keşfedilmemişti.

Çıkışın düşmana bakan tarafı tuğla ile kamufle edilirken, savunmadaki askerlere bakan tarafı ise oyuk olarak inşa edilmiş. Düşmanın çıkışın yerini dışarıdan ayırt etmesi neredeyse imkansız, ancak yakındaki ana geçide saldırıldığında askerler yumurta kabuğunu kırar gibi kapıyı içeriden kırarak sürpriz saldırılarını gerçekleştirebilir.

Araştırma ekibinden Li Zhe, "Bu, eski Çin'in askeri bilgeliğinin harika bir göstergesi" dedi.

Toplam uzunluğu 20.000 kilometreden fazla olan Çin Seddi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor ve birbirine bağlı birçok duvardan oluşuyor.