Çin tek roketle 41 uydu fırlatarak bir rekora imza attı

Çin, yörüngeye yerleştirilmek üzere 41 uyduyu taşıyan roketinin fırlatılmasıyla tek seferde en fazla uydunun fırlatıldığı ülke rekorunu kırdı.

Xinhua
Yayınlanma: 15.06.2023 - 14:57
Çin tek roketle 41 uydu fırlatarak bir rekora imza attı
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Roket, Çin'in kuzeyindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı ve aralarında Jilin-1 Gaofen 06A'nın da bulunduğu uyduları önceden belirlenmiş yörüngeye yerleştirdi.

Fırlatma merkezinden yapılan açıklamada, bu uyduların ticari uzaktan algılama hizmetleri ve ilgili teknolojilerin doğrulanması için kullanılacağı belirtildi.

Bu, Uzun Yürüyüş roket serileriyle yapılan 476. uçuş misyonuydu.


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