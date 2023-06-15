Çin tek roketle 41 uydu fırlatarak bir rekora imza attı

Yayınlanma: 15.06.2023 - 14:57

Güncelleme: 15.06.2023 - 22:13

Roket, Çin'in kuzeyindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı ve aralarında Jilin-1 Gaofen 06A'nın da bulunduğu uyduları önceden belirlenmiş yörüngeye yerleştirdi.

Fırlatma merkezinden yapılan açıklamada, bu uyduların ticari uzaktan algılama hizmetleri ve ilgili teknolojilerin doğrulanması için kullanılacağı belirtildi.

Bu, Uzun Yürüyüş roket serileriyle yapılan 476. uçuş misyonuydu.