Çin, deney uyduları taşıyan Lijian-1 Y2 roketini uzaya gönderdi

Çin, 26 adet uydu taşıyan Lijian-1 Y2 taşıyıcı roketini çarşamba günü uzaya gönderdi.

Xinhua
Yayınlanma: 08.06.2023 - 07:35
Çin, deney uyduları taşıyan Lijian-1 Y2 roketini uzaya gönderdi
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Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 12.10'da fırlatılan roket, bir dizi deney uydusunu önceden belirlenmiş yörüngeye götürdü.

Gönderilen uydular çoğunlukla teknoloji doğrulama ve ticari amaçlı uzaktan algılama bilişim hizmetleri için kullanılacak, 7 Haziran 2023.(Fotoğraf: Wang Heng/Xinhua)¦


Lijian-1 Y2 taşıyıcı roketi Lijian-1 Y2 Çin Lijian-1 Y2

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