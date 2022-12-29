Çin, teknolojide yeni dönüşüm planları yapıyor

29 Aralık 2022 Perşembe, 12:02

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ile Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ortaklaşa yayınlanan plan, şirketlerin inovasyondaki liderlik rolünü güçlendirmeyi, yeşil teknolojinin dönüşüm ve uygulanmasına yönelik piyasa mekanizmasını geliştirmeyi ve her türlü inovasyon aktörünün, işletmeler, üniversiteler ve araştırma enstitüleri arasında gelişmiş ve daha etkin iş birliğinin bulunduğu bir ortamda başarılı olabileceği bir ortamı oluşturmayı amaçlıyor.

YEŞİL TEKNOLOJİ DÖNÜŞÜM PLANI DEVREYE ALINIYOR

Çin, planın kılavuzluğunda 2025'e kadar piyasa odaklı yeşil teknoloji inovasyon sistemini daha da geliştirecek ve ülkenin yeşil ve düşük karbonlu kalkınması için yeşil teknoloji inovasyonundan daha güçlü destek alacak.

Yeşil teknoloji ticareti daha da standart hale getirilirken bir dizi temel, özgün ve yıkıcı yeşil teknoloji inovasyonları gerçekleştirilecek. Plan ayrıca yeşil teknolojinin gelişimi ve genişletilmiş uluslararası iş birliği için yeşil teknolojinin değerlendirilmesine yönelik yöntemlerin optimal hale getirilmesini, mali ve finansal desteğin güçlendirilmesini ve fikri mülkiyetin korunmasını da vurguluyor.