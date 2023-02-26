Çin, ülkenin en büyük üçüncü optik teleskobunu kuracak

Çin, Pamir Dağları'na ülkenin üçüncü en büyük teleskobu olacak yeni bir optik teleskop kuracak.

Xinhua
Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 12:25
Çin, ülkenin en büyük üçüncü optik teleskobunu kuracak
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Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Xinjiang Astronomi Gözlemevi'nin verdiği bilgiye göre, teleskop Xinjiang'ın güneyindeki Aketao ilçesinde bulunan Muztagh Gözlemevi'ne yerleştirilecek. Gözlemevi 4.520 metre irtifada bulunuyor. Teleskobik görüntünün netliği anlamına gelen en iyi görüş ise 0,4 açısal saniyeye ulaşabilecek.

2024'TE FAALİYETE GEÇMESİ BEKLENİYOR

Xinjiang Astronomi Gözlemevi Müdürü Wang Na, kış aylarında bölgedeki atmosferin nem miktarının genelde iki milimetreden az olduğunu ve yüksek Kongur Dağı'nın kentlerden yayılan ışıkları engellediğini söyledi. Wang, Muztagh'taki mükemmel optik gözlem koşullarının ülkede son derece nadir bulunduğunu ve dünya standartlarındaki optik gözlemevleriyle karşılaştırılabileceğini ifade etti.

Çin'deki üçüncü en büyük evrensel optik teleskop olan 1,9 metrelik optik teleskobun Haziran 2024'te faaliyete geçmesi planlanıyor. Wang, Xinjiang Astronomi Gözlemevi'nin Muztagh bölgesine daha büyük astronomik projeler çekerek burayı dünya standartlarında bir astronomik gözlem ve araştırma üssü haline getirmeyi umduğunu belirtti.


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