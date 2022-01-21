Çin uydusu, Rus uydusunun enkaz parçasıyla yörüngede çarpışma tehlikesi atlattı

21 Ocak 2022 Cuma, 00:00

Çin Ulusal Uzay İdaresinden (CNSA) yapılan açıklamada, enkaz parçasının Tsinghua Bilim Uydusu'nun 14,5 metre yakınından geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, enkaz parçasının Rusya'nın 15 Ekim 2021'de füze ile vurduğu eski Sovyet istihbarat uydusuna ait olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Rusya'nın füzeyle hedef alarak parçaladığı uydunun yörüngede başıboş hareket eden 1500 parça uzay enkazına neden olduğunu kaydeden CNSA, enkazın gelecekte de uydular için tehlike arz edeceğine dikkat çekti.

CNSA Direktör Yardımcısı ve uzay enkazı alanında uzman Liu Cing, Global Times gazetesine yaptığı açıklamada, Rusya'nın füzeyle uydu vurmasından itibaren ortaya çıkan enkazın durumunu yakından izlediklerini, parçaların Dünya yörüngesinde 400 ila 1100 kilometre irtifada yayıldığını söyledi.

Çin uydularının çoğunun uydu enkazının yayıldığı yörünge konumlarında seyrettiğini belirten Liu, "Enkaz parçaları tehlikeli şekilde yaklaştığında çarpışmadan kaçınmak için uydularla derhal temas kurup manevra yaptırmamız gerek. Şimdilik bulabildiğimiz en pratik çözüm bu." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın füze denemesi ABD tarafından eleştirilmiş, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, "sorumsuzca bir hareket" olarak nitelemişti.

Uluslararası Uzay İstasyonu NASA Program Direktörü Robyn Gatens, füzeyle vurulan uydudan arta kalan enkazın istasyona ve orada görev yapan astronotlara yönelik tehdidi artırdığına dikkat çekmişti.

Radar takip sistemlerinden elde edilen veriler, yörüngede 10 santimetreden büyük yaklaşık 23 bin insan yapımı nesnenin dolaştığını gösteriyor. Ayrıca radarla takibi mümkün olmayan, 1 santimetre ile 10 santimetre arasındaki 500 binden fazla parçanın da Dünya çevresinde hareket ettiği öngörülüyor.

Dünya yörüngesinde yüksek hızda dolaşan, bilim insanları tarafından "uzay enkazı" veya "yörünge kalıntıları" olarak adlandırılan insan eseri kalıntılar, uydulara risk oluşturuyor.