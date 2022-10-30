Çin uzay deneyleri için yeni uyduyu gönderdi
Çin'in Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan, Shiyan-20 C uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi fırlatıldı ve başarıyla planlanan yörüngeye girdi.
Çin, ülkenin kuzeybatısında bulunan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden planlanan yörüngeye yeni bir uydu gönderdi.
Shiyan-20 C uydusu, bir Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle saat 9.01'de (Beijing saati) fırlatıldı. Uydu temel olarak uzay ortamını izleme gibi yeni teknolojilerin yörünge doğrulamasını yapmak için kullanılacak.
Son fırlatılan uydu, Uzun Yürüyüş serisi taşıyıcı roketlerin 445. görevi kapsamında uzaya gönderildi.
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