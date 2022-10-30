Çin uzay deneyleri için yeni uyduyu gönderdi

30 Ekim 2022 Pazar, 10:49

Çin, ülkenin kuzeybatısında bulunan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden planlanan yörüngeye yeni bir uydu gönderdi.

Shiyan-20 C uydusu, bir Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle saat 9.01'de (Beijing saati) fırlatıldı. Uydu temel olarak uzay ortamını izleme gibi yeni teknolojilerin yörünge doğrulamasını yapmak için kullanılacak.

Son fırlatılan uydu, Uzun Yürüyüş serisi taşıyıcı roketlerin 445. görevi kapsamında uzaya gönderildi.