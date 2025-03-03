Çin, uzay istasyonuna iki taykonot ekibi gönderecek

Yayınlanma: 03.03.2025 - 21:57

Güncelleme: 03.03.2025 - 21:57

Çin İnsanlı Uzay Mühendislik Ofisi’nden yapılan açıklamada, bu yıl gerçekleştirilecek iki insanlı uçuş görevi için seçilen taykonotların yoğun bir eğitim sürecinden geçtiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca 2030 yılından önce Çinli taykonotların Ay’a ilk inişini gerçekleştirmelerinin hedeflendiği ve bu doğrultuda hazırlık çalışmalarının devam ettiği duyuruldu.