Çin uzaya yeni test uydusunu fırlattı
Çin, Çarşamba günü ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yeni bir test uydusunu başarıyla uzaya gönderdi.
VHF Veri Değişim Sistemi (VDES) test uydusu, Kuaizhou-11 Y2 taşıyıcı roketi ile Beijing saatiyle saat 09.15'te fırlatıldı ve planlanan yörüngesine girdi.
Uydu, esas olarak VDES ve otomatik tanımlama sisteminin (AIS) iletişim testi ve önemli teknolojilerin doğrulaması için kullanılacak.
Fırlatma merkezine göre bu, Kuaizhou-11 roketlerinin 23. uçuş görevi oldu.
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