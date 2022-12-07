Çin uzaya yeni test uydusunu fırlattı

Çin, Çarşamba günü ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yeni bir test uydusunu başarıyla uzaya gönderdi.

Xinhua
07 Aralık 2022 Çarşamba, 22:53
Çin uzaya yeni test uydusunu fırlattı
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VHF Veri Değişim Sistemi (VDES) test uydusu, Kuaizhou-11 Y2 taşıyıcı roketi ile Beijing saatiyle saat 09.15'te fırlatıldı ve planlanan yörüngesine girdi.

Uydu, esas olarak VDES ve otomatik tanımlama sisteminin (AIS) iletişim testi ve önemli teknolojilerin doğrulaması için kullanılacak.

Fırlatma merkezine göre bu, Kuaizhou-11 roketlerinin 23. uçuş görevi oldu.


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