Çin uzaya yeni test uydusunu fırlattı

07 Aralık 2022 Çarşamba, 22:53

VHF Veri Değişim Sistemi (VDES) test uydusu, Kuaizhou-11 Y2 taşıyıcı roketi ile Beijing saatiyle saat 09.15'te fırlatıldı ve planlanan yörüngesine girdi.

Uydu, esas olarak VDES ve otomatik tanımlama sisteminin (AIS) iletişim testi ve önemli teknolojilerin doğrulaması için kullanılacak.

Fırlatma merkezine göre bu, Kuaizhou-11 roketlerinin 23. uçuş görevi oldu.