Son Dakika... ABD Uzay Komutanlığı duyurdu: Çin roketi Pasifik Okyanusu'na düştü

Çin’e ait 'Long March 5B' isimli 23 tonluk roketinin Pasifik Okyanusu'na düştüğü bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
04 Kasım 2022 Cuma, 14:54
Son Dakika... ABD Uzay Komutanlığı duyurdu: Çin roketi Pasifik Okyanusu'na düştü
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Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu'na son modülü taşımak üzere 31 Ekim'de fırlatılan roketin Dünya'ya dönüşü iki gündür endişeyle bekleniliyordu.

ABD Uzay Komutanlığı, Çin'den fırlatılan Long March 5B roketinin, Pasifik Okyanusu’nun orta-güney bölgesinde atmosfere girerek yeryüzüne düştüğünü bildirdi.

TÜRKİYE'DEN DE AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Türkiye Uzay Ajansı da roketin Türkiye'ye düşeceği iddialarına ilişkin dünyaya geri dönüş yörünge parametreleri hakkında resmi duyurunun henüz yapılmadığını belirterek, "Çin tarafından fırlatma aracının inişi hakkında kesin tahminler gerekli durumda verilecektir" ifadesini kullanmıştı.


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