Çin, uzaya yeni uydu gönderdi

Çin, ‘Zhongxing-10R’ adlı uyduyu dün yerel saatle 20.11’de uzaya fırlattı.

Çin, uzaya yeni uydu gönderdi
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DHA
Yayınlanma: 23.02.2025 - 20:20

Çin’in güneybatısındaki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi, Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketiyle uzaya gönderilen ‘Zhongxing-10R’ uydusunun belirlenen yörüngesine oturduğunu ve uçuş misyonunun başarıyla tamamlandığını bildirdi.

‘Uzun Yürüyüş’ roket serisi 560’ncı uçuş görevini gerçekleştirdi.


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