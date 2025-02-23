Çin, uzaya yeni uydu gönderdi
Çin, ‘Zhongxing-10R’ adlı uyduyu dün yerel saatle 20.11’de uzaya fırlattı.
Çin’in güneybatısındaki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi, Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketiyle uzaya gönderilen ‘Zhongxing-10R’ uydusunun belirlenen yörüngesine oturduğunu ve uçuş misyonunun başarıyla tamamlandığını bildirdi.
‘Uzun Yürüyüş’ roket serisi 560’ncı uçuş görevini gerçekleştirdi.
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