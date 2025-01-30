Dünyada ilk: Telefonla ilk kez uydu yoluyla görüntülü görüşme yapıldı

Yayınlanma: 30.01.2025 - 19:11

Güncelleme: 30.01.2025 - 19:11

Dünyanın ilk uydu vasıtasıyla görüntülü görüşmesini gerçekleştirdiği duyuran Vodafone, bunu milyonlarca kişinin kullandığı 4G ve 5G telefonlarla gerçekleştirilebileceğini de kanıtlamış oldu.

Uydu yoluyla iletişim uzun bir süredir gündem konusu. Pek çok şirket konu hakkında çalışmalarını yapıyor. Huawei, Apple gibi şirketlerin telefonlarına bunu getirmesinin yanı sıra SpaceX direkt Starlink projesiyle bu bağlantıyı sağlamak istiyor.

Vodafone tarafından yapılan açıklamaya göre dünyanın ilk uydu yoluyla gerçekleştirilen görüntülü görüşmesi başarıyla yapıldı. Özel bir uydu sistemiyle yapılmayan bu arama, günümüz akıllı telefonların mobil şebesi üzerinden yapıldı.

Uydu üzerinden iletişimin avantajı ise servisin olmadığı durumlarda bile iletişimde kalabilmek. Böylece özellikle kaza ve acil durum anlarında yetkililere kolay bir şekilde ulaşılabiliyor. Uydudan iletişim sayesinde, telefonların çekmediği anlarda, sadece acil durum için değil, video izlemek ya da Vodafone'un yaptığı gibi görüntülü konuşmak mümkün olabilecek.

Vodafone tarafından paylaşılan video şu şekilde: