Çin, yapay zeka uygulaması Manus'un Meta'ya satışını durdurdu

Çin, yapay zeka uygulaması Manus'un Meta'ya satışını durdurdu

27.04.2026 18:12:00
Çin, yapay zeka uygulaması Manus'un Meta'ya satışını durdurdu

Çin hükümeti, ABD’li teknoloji şirketi Meta’nın Çinli bir şirket tarafından geliştirilen yapay zeka uygulaması Manus’u devralma işlemini durdurduğunu bildirdi.

Ülkenin ana ekonomik planlama organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonundan (NDRC) yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma sonucunda Manus projesinin yabancı bir şirkete devrinin yatırım kurallarını ihlal ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu devir işleminin yasaklanmasına karar verildiği, ilgili tarafların devir bedelini iade etmesi gerektiği kaydedildi.

Çin’in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde kurulan “Butterfly Effect PTE. LTD.” şirketi tarafından geliştirilen Manus, çok adımlı görevleri otonom şekilde yerine getirebilen yapay zeka uygulamasıyla ülkede kısa sürede popülerlik kazanmıştı.

ABD’li teknoloji şirketi Meta’nın, Mart 2025’te resmi olarak piyasaya sürülen uygulamayı Aralık 2025’te 2 ila 3 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilen bir bedelle satın aldığı belirtilmişti. Şirket, satış bedelini kamuoyuna açıklamamıştı.

Başlangıçta Vuhan merkezli olan şirketin, devir işlemlerinin yürütüldüğü dönemde internet ve yapay zeka alanında düzenleyici kuralların daha esnek olduğu Singapur’a taşındığı ifade edildi.

Meta’nın projeyi satın aldıktan sonra Manus’un teknolojisini Whatsapp ve Instagram gibi uygulamalarına entegre etmeye başladığı kaydedildi.

Çin Ticaret Bakanlığı, Ocak 2026’da Manus’un Meta’ya devrine ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Çin hükümetinin kararının, ABD-Çin ilişkileri açısından da sonuçlar doğurabilecek hukuki bir anlaşmazlığa yol açabileceği öngörülüyor.

Apple, bu yıl ilk katlanabilir ekranlı iPhone modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Telefonla ilgili pek çok iddianın yanı sıra tasarımının da nasıl olacağı çok konuşuluyor.
Araştırmacı ve bilim insanı Nataliya Kosmyna stajyer ararken, aldığı başvuru mektuplarının şüpheli derecede benzer olduğunu fark etti. Uzun, özenli hazırlanmış ve girişlerden sonra genellikle soyut ve rastgele bir şekilde çalışmasıyla bağlantı kuran metinlerdi.
NASA Jet İtki Laboratuvarı'nda görev yapan Dr. Umut Yıldız, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta "Evrenin doğumu ve ölümü" başlıklı sunumuyla kozmik süreçleri ve modern bilimin temel sorunlarını anlattı.