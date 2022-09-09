Çin'de astronotlarla bitki yetiştirilebilecek etkinlik başlatıldı
Çin'in "Astronotlarla Birlikte Bitkiler Yetiştirmek" temalı popüler bilim etkinliği cuma günü başladı.
Hem çevrim içi hem de yüz yüze gerçekleştirilen açılış etkinliğinde Beijing, Shanghai, Yunnan ve diğer bölgelerden 30'dan fazla okuldan öğrenciler Shenzhou-14 astronotu Chen Dong'un uzay istasyonunda bitki kültürü deneyleri gerçekleştirdiği bir video izledi.
Uzayda bitki yetiştirme deneyleri, Dünya'dan gelen direktiflerle 29 Temmuz'da başlamış ve Arabidopsis ile çeltikten oluşan iki bitkinin tohum örnekleri, laboratuvar modelinin yaşam ekolojisi deney kabinine yerleştirilmişti. Tohumlar çimlendi ve an itibariyle durumları iyi.
Uzay istasyonunda bitki yetiştirme süreçleri öğrencilere aktarılacak
Öğrenciler de Dünya'da Arabidopsis ve çeltik tohumları ekerek büyüme süreçlerini gözlemleyecek. Filizlendirme gözlemi 30 Ekim'e kadar sürecek ve bu sırada internet üzerinden canlı yayın platformlarından "Uzay Bitkilerinin Bakımı" ve "Elle Boyanmış Bitkiler" temalı etkinlikler de gerçekleştirilecek.
Bu etkinliklerde uzmanlar ekim ünitesiyle ilgili açıklamalarda bulunacak, uzay istasyonunda bitki yetiştirmeye dair fiziki bilgiler ile mühendislik bilgilerini yorumlayacak ve uzay istasyonunda bitki yetiştirme süreci ile öğrencilerin bitki yetiştirmedeki başarılarını sergileyecek.
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