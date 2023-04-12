Çin'de "dokuz kuyruklu" galeaspid fosili bulundu

Yayınlanma: 12.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 12.04.2023 - 07:00

Bulunan örnek, dünyada iyi korunmuş kuyruğa sahip ilk galeaspid fosili olma özelliği taşıyor. Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Omurgalı Paleontolojisi ve Paleoantropolojisi Enstitüsü'nden araştırmacılar, kuyruk yüzgeci dokuz adet ışın benzeri, pullarla kaplı parmağa benzer çıkıntılardan oluştuğu için yeni türe Foxaspis novemura adını verdi.

MORFOLOJİK DETAYLAR DAHA FAZLA ORTAYA ÇIKTI

Araştırmacılar, türü, antik "Shan Hai Jing" (Dağlar ve Denizler Klasiği) edebiyatındaki mitolojik hayvan Dokuz Kuyruklu Tilki'ye benzetti. Enstitüden araştırma profesörü Gai Zhikun, fosil örneğinin, hem katlanmış hem de açılmış durumlarda kuyruk yüzgecini tamamen koruduğunu, böylelikle morfolojik detayların mümkün olan en fazla biçimde ortaya çıktığını belirtti.

Gai, "Galeaspidlerin aktif yüzücüler olabileceğini ve kuyruk ile su akışı arasındaki temas bölgesini kontrol ederek farklı itme güçleri üretmek üzere kaslarının kasılmasından çok iyi yararlanabileceğini keşfettik" diye konuştu.

Daha sonra kuyruğun geometrik morfolojisinin yüzme hızını analiz eden ekip, galeaspidlerin seyir hızlarının, alt soya ait çenesiz ve çeneli akrabalarına göre çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılarının çalışma sonuçlarını National Science Review dergisinde yayımladı.¦