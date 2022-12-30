Sürücüsüz taksi hizmeti büyümeye devam ediyor

30 Aralık 2022 Cuma, 10:14

Çinli internet devi Baidu, otonom sürüş konusunda büyük adımlar atıyor. bloomberght'den Hande Berktan'ın haberine göre Çin’de en çok kullanılan arama motoru olan şirket, ilk etapta Wuhan'dan başlamak üzere sabah 7 ile akşam 23 arasında sürücüsüz taksi hizmetini başlattı.

Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Robin Li, Baidu'nun robotaksi hizmeti Apollo Go'nun 2025'e kadar 65, 2030'a kadar 100 şehirde olmasını hedeflediklerini açıkladı.

Baidu'nun 1 milyardan fazla parametreden yararlanan otonom sürüş algısı modeli, üçüncü taraf kameralar, radarlar ve lidarlardan oluşan bir teknoloji donanımıyla yolculara güvenli bir ulaşım deneyimi sunuyor.

Bu haftadan itibaren halk, Wuhan'da sabah 7 ile akşam 23 arasında bu hizmetten yararlanmaya başladı.

Daha önce insansız araçları şehir içinde sadece sabah 9 ile akşam 5 arasında görev yapabiliyordu. Güncellenen planın, 10 milyondan fazla nüfusa sahip bir şehir olan Wuhan'ın belirli bölgelerindeki bir milyon müşteriyi kapsaması bekleniyor.

Firmanın robotaksi çağırma uygulaması Apollo Go, üçüncü çeyrek itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 311 artış ile 474 binden fazla sürüşü tamamladı. Apollo Go, üçüncü çeyrek itibarıyla kümülatif olarak 1,4 milyon siparişe ulaştı.

Hâlâ büyümek için büyük bir alana sahip kalan birkaç tüketici internet sektöründen biri olan otonom sürüş, ülke çapındaki yerel makamlardan sıcak destek alıyor. Çin'in merkezindeki bir sanayi merkezi olan Wuhan, ülkede araç içi güvenlik operatörleri olmadan robo taksilerin halka şoförlük yapmasına izin veren ilk kentlerden biri.