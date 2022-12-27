Wuhan'daki sürücüsüz robotaksilerin kapsamı genişliyor
Baidu'nun sürücüsüz araç çağırma platformu Apollo Go, Wuhan'da tamamen sürücüsüz taksi hizmetinin alanını ve hizmet süresini genişlettiğini duyurdu.
Baidu, Çin'de akşam saatlerinde bu tür bir hizmet sunan ilk şirket oldu.
Şu anda faaliyette olan 50'den fazla tamamen sürücüsüz taksiyle Apollo Go, Wuhan'da 1 milyonu aşkın kişiye hizmet veriyor ve 130 kilometrekarelik bir operasyon alanında faaliyet gösteriyor.
AKILLI AĞLARA SAHİP 400 KM'DEN FAZLA YOL VAR
Mayıs ayında faaliyete geçen ve Ağustos ayında ticari robotaksi hizmeti sunmaya başlayan Apollo Go, Wuhan'da hızlı bir büyüme kaydetti.
Çin'in iç kesimlerinde yer alan ve otomobil sektörü inovasyonunda önde gelen bölgelerden biri olan Wuhan'da akıllı ağlara sahip 400 kilometreden fazla yol bulunuyor ve bu açıdan Çin'de ilk sıralarda yer alıyor.
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