Wuhan'daki sürücüsüz robotaksilerin kapsamı genişliyor

Baidu'nun sürücüsüz araç çağırma platformu Apollo Go, Wuhan'da tamamen sürücüsüz taksi hizmetinin alanını ve hizmet süresini genişlettiğini duyurdu.

Xinhua
27 Aralık 2022 Salı, 11:44
Wuhan'daki sürücüsüz robotaksilerin kapsamı genişliyor
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Baidu, Çin'de akşam saatlerinde bu tür bir hizmet sunan ilk şirket oldu.

Şu anda faaliyette olan 50'den fazla tamamen sürücüsüz taksiyle Apollo Go, Wuhan'da 1 milyonu aşkın kişiye hizmet veriyor ve 130 kilometrekarelik bir operasyon alanında faaliyet gösteriyor.

AKILLI AĞLARA SAHİP 400 KM'DEN FAZLA YOL VAR

Mayıs ayında faaliyete geçen ve Ağustos ayında ticari robotaksi hizmeti sunmaya başlayan Apollo Go, Wuhan'da hızlı bir büyüme kaydetti.

Çin'in iç kesimlerinde yer alan ve otomobil sektörü inovasyonunda önde gelen bölgelerden biri olan Wuhan'da akıllı ağlara sahip 400 kilometreden fazla yol bulunuyor ve bu açıdan Çin'de ilk sıralarda yer alıyor.


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