Çin'de "uçan araba" uçuş testi yapıldı
Çinli e-otomobil üreticisi Xpeng'in yan kuruluşu olan XPeng Aeroht tarafından geliştirilen "uçan araba" X2, Sarı Nehir üzerinde test uçuşu yaptı.
Kısa bir süre önce yapılan test uçuşu, Çin'in kuzeybatısında yer alan Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Zhongwei kentindeki Shapotou Resort'ta gerçekleşti.
Bu yılın başlarında XPeng Aeroht, "uçan araba" X2'in insanlı uçuşlarına devam etmek için yetkililerden şartlı izin aldığını duyurmuştu.
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