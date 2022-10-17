Çin'deki araştırmacılar zihin okuyan yapay zeka geliştirdi

17 Ekim 2022 Pazartesi, 09:55

Çin’de oldukça gelişmiş bir yapay zekanın, insanlarının düşüncelerini okuyabildiği iddia edildi. Ortaya çıkan son rapor, Çin hükümetinin siyasi yetkilileri ve vatandaşlarının zihnini okuyabilen bir yapay zeka geliştirdiğini söylüyor.

Çin'deki iktidarın insanları takip etmek için yeni bir teknolojiye başvurduğu söyleniyor. Çinli araştırmacıların, insanların yüz ifadelerini ve beyin dalgalarını “düşünce ve politik eğilim” konusunda analiz edebilen bir yazılım tasarladığı ortaya çıktı.

İNSANLARI KONTROL ETMEK İÇİN Mİ KULLANILMAK İSTENİYOR?

Shiftdelete.net'in haberine göre Çin devletine bağlı olarak çalışan Ulusal Bilim Merkezi, hükümetin insanları kontrol etme yeteneğini geliştirecek bir yapay zeka üzerinde çalışıyor. Çin Komünist Partisi’ne yönelik sadakati ölçen bu yapay zeka, şu anda internetten kaldırılmış olan bir makalede ele alındı.

Makaleye göre Çin’in yeni teknolojisi, yetkililerin “partiye minnettar olma, Çin Başkanı Xi Cinping’i dinleme ve partiyi takip etme konusundaki güvenlerini ve kararlılıklarını pekiştirmek” için kullanılacaktı. Fakat Çinli vatandaşlar tepki gösterince makale de yayından kaldırıldı.

Yapay zekanın tam olarak nasıl çalıştığı belli olmasa da, insanların yüz ifadelerini ve beyin dalgalarını kullandığı ifade edildi. Ayrıca parti üyelerinin siyaset eğitiminin bu yazılımla geliştirilebileceğine dikkat çekildi. Yapay zeka bir yandan parti üyelerinin düşünceyi ve siyasi eğitimi nasıl kabul ettiğini değerlendirebilir. Öte yandan, düşünce ve siyaset eğitiminin geliştirilip zenginleştirilebilmesi için gerçek veriler sağlayacak.