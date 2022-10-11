Birleşik Krallık'ı yönetenler yapay zekadan tavsiye alacak
Bir robot, yapay zekanın sanat endüstrisini nasıl etkileyebileceğine dair devam eden bir soruşturmada, Birleşik Krallık parlamentosuna tavsiyede bulunacak.
Birleşik Krallık'ta yapay zeka Lordlar Kamarası'nın sanat, teknoloji ve bilim konularında sorularını yanıtlayacak.
Yapay zeka, Lordlar Kamarası'na sanat konusunda yardımcı olacak ve sanat dünyasına yön vererek bilim tarihinde önemli adım.
IFLScience'ın haberine göre; Bu yılın başlarında Kraliçe II. Elizabeth'in etkileyici bir portresini yapan 'sanatsal robot' Ai-Da, Lordlar Kamarası'yla konuşacak ve yapay zekanın sanat endüstrisine ne gibi fırsatlar sunabileceğine dair sorulara cevap verecek.
Robotun yaratıcısı Aiden Meller. konu hakkında yaptığı açıklamada "Ai-Da'nın böyle bir olayda olması akıllara durgunluk verici" dedi.
HIZLA BÜYÜYEN 'YAPAY ZEKA SANATI'
Meller yapay zeka hakkında, "Birkaç yıl önce bunun mümkün olacağını düşünmezdiniz bile. Bu olay, yapay zekanın ne kadar vaat verdiğni gösteriyor" dedi ve sözlerine, "Yapay zeka, verdiğimiz verileri kullanarak insanlar tarafından görülmeyen kalıpları görüyor. Teknolojideki yaratıcılık alanında gerçekleşen bu gelişmeler, gerçekten çok etkileyici" ifadeleriyle devam etti.
Parlamento yetkililerinin toplantı kararı almasında, sanat yarışmasını yapay zeka kullanarak kazanan sanatçı sebep oldu.
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