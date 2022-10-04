Yapay zeka bu sefer de hızlı şarj olan batarya geliştirdi!

04 Ekim 2022 Salı, 15:58

Araştırmacılar, daha verimli piller tasarlamak için "Dragonfly" diye bilinen bir yapay zekayı kullandı.

Carnegie Mellon'daki bilim insanları, bu sistemi lityum iyon pillerin daha hızlı şarj olmasını sağlayacak daha iyi elektrolitler tasarlamak için kullandı.

Elektrolitler, pildeki iki elektrot arasında iyonları (bir elektron kazanarak veya kaybederek yüklenen atomları) hareket ettirir. Lityum iyonları negatif elektrotta, anotta oluşturulur ve elektron kazandıkları katoya akar. Pil şarj olduğunda, iyonlar anota geri döner.

FARKLI KİMYASALLAR BİR ARAYA GETİRİLDİ

Independent Türkçe'deki habere göre pillerle ilgili yeniliklerin meyve vermesi yıllar alabilir çünkü üretimlerinde çok farklı kimyasallar kullanılıyor. Kimyasalların oranını belirlemek ve bunları en iyi kullanım için optimize etmek çetin bir iş olabilir.

Öte yandan, araştırma ekibi, üç potansiyel çözücü madde ve bir tuzu karıştırmak için pompalar, valfler, kaplar ve diğer laboratuvar ekipmanlarının otomatikleştirilmiş bir düzenlemesini kullandı ve daha sonra bu sonuçları Dragonfly'dan geçirdi. Böylece yapay zekanın mevcut elektrolit çözümlerinden daha iyi performans gösteren 6 çözüm sunduğunu gördü.

Bu, test hücresine bugün piyasadaki muadillerine kıyasla yüzde 13'lük bir iyileşme sağladı.

Carnegie Mellon'dan Doçent Venkat Viswanathan, Technology Review'a yaptığı açıklamada elektrolit bileşenlerinin "karıştırılıp eşleştirilmesi için milyarlarca yol olduğunu" söyledi. Ancak yapay zeka Dragonfly, çok fazla önyargı olmaksızın (sistem kimya hakkında bilgi sahibi olmadığı için) süreci daha verimli hale getirebilir.

KUANTUM MEKANİK SİSTEMİ BATARYALARI 'ANINDA' ŞARJ EDEBİLİR

Dragonfly'ın tek bir hedef yerine birden fazla amaçla deneyler yapabilecek şekilde geliştirilmesi umuluyor.

Araştırmacılar ayrıca, bir kübit akışıyla yüklenen enerjiyi depolamak için mikromaser diye bilinen bir kuantum mekanik sistemi kullanan ve aynı zamanda aşırı şarj riskine karşı koruyan kuantum bataryaların pillerin anında şarj olmasını sağlayabileceğine inanıyor.

Güney Koreli araştırmacılar halihazırda, kuantum batarya teknolojisinin elektrikli otomobillerin evdeki şarj sürelerini 10 saatten sadece üç dakikaya düşürebileceğini, süperşarj istasyonlarınınsa bir aracı sadece 90 saniyede tamamen şarj edebileceğini hesaplamıştı.

Bu yıl yayımlanan bir çalışmada bilim insanları, kuantum bataryanın şarj süresinin bataryanın boyutu büyüdükçe aslında nasıl azaldığına dikkat çekmişti.