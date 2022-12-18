Çin'deki hastanede robotlar ortopedik cerrahiye destek oluyor

Bazı Çin hastaneleri, ortopedik ameliyatlara destek amacıyla yerli olarak geliştirilmiş cerrahi robotlardan yararlanıyor.

Xinhua
18 Aralık 2022 Pazar, 09:30
Çin'deki hastanede robotlar ortopedik cerrahiye destek oluyor
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2020 yılından beri Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletindeki Dalian İkinci Halk Hastanesi'nde bu tür ameliyalarda robotlar kullanılıyor.

40 DİZ AMELİYATI VE 10'A KADAR KALÇA AMELİYATI YAPTI

Doktorlar, robotların ameliyatların hatasız geçmesine yardımcı olduğunu söylüyor.

Dalian İkinci Halk Hastanesi Başhekimi Qi Zhiming konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Cerrahi robotların yardımıyla 50'den fazla omurga ameliyatı, 40 diz ameliyatı ve 10'a yakın kalça ameliyatı gerçekleştirdik. Ortak çabalarımızla cerrahi robotların gelecekte daha fazla ameliyatta kullanılarak fayda sağlayacağına yürekten inanıyorum."


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