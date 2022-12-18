Çin'deki hastanede robotlar ortopedik cerrahiye destek oluyor
Bazı Çin hastaneleri, ortopedik ameliyatlara destek amacıyla yerli olarak geliştirilmiş cerrahi robotlardan yararlanıyor.
2020 yılından beri Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletindeki Dalian İkinci Halk Hastanesi'nde bu tür ameliyalarda robotlar kullanılıyor.
40 DİZ AMELİYATI VE 10'A KADAR KALÇA AMELİYATI YAPTI
Doktorlar, robotların ameliyatların hatasız geçmesine yardımcı olduğunu söylüyor.
Dalian İkinci Halk Hastanesi Başhekimi Qi Zhiming konu hakkında şu açıklamayı yaptı:
"Cerrahi robotların yardımıyla 50'den fazla omurga ameliyatı, 40 diz ameliyatı ve 10'a yakın kalça ameliyatı gerçekleştirdik. Ortak çabalarımızla cerrahi robotların gelecekte daha fazla ameliyatta kullanılarak fayda sağlayacağına yürekten inanıyorum."
Video Haberler
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Karar verildi
- 'Şimdi yapmamız gereken son bir şey kaldı...'
- İmamoğlu açıklamasında bölündüler
- Erdoğan'dan günler sonra 'İmamoğlu' açıklaması
- DEVA Partililere bıçaklı saldırı
- Cumhur İttifakı seçmeni İmamoğlu kararını verdi
- İmamoğlu'na yargı darbesi yurttaşa soruldu
- Atina'dan Erdoğan'a füze yanıtı!
- 'Ceza muhtemelen onaylanır'
- Bugün ve yarın hava nasıl olacak?