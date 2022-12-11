Xiaomi'nin insansı robotu CyberOne bateri çaldı!
Xiaomi bir süre önce tanıtmış olduğu insansı robotunun yeni yeteneklerini paylaştı.
Xiaomi'nin geliştirdiği CyberOne, insansı robot olarak tanımlanıyor ve yeni yetenekler kazanmaya devam ediyor. Bir süre önce paylaşılan videoda ise insansı robotun bateri becerileri kameralara yansıyor.
BATERİ ÇALABİLİYOR
Robotları 'insansı' hale getirmek isteyen teknoloji şirketleri geliştirdikleri robotlara farklı yetenekler kazandırıyor. Xiaomi de bu yılın ağustos ayında tanıttığı CyberOne hakkında yeni gelişmeleri teknolojiseverler ile paylaşıyor. Robotun geliştirici mühendisleri MIDI dosyası ekledikleri CyberOne'ın davuldan gelen ritimleri ayrıştırmasını sağladı. Şu anda verilere dayalı olarak müzik ile senkronize olan robot, ilerleyen dönemde kendi bestelerini çalabilir.
Videoda gerçek zamanlı olarak değil de 'önceden eklenen verilerle' müzik aletini çalan ve koordine olan robotun, halen istendiği seviyede olmadığı aktarıldı.
Öte yandan seri üretime ya da ticarileşme gibi bir amacı olmayan Çin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi, bu robota tam olarak 100 bin dolar değer biçmişti.
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