Çin'den, 'unicorn' atağı

26 Aralık 2021 Pazar, 00:00

Şanghay merkezli bir araştırma enstitüsü tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre Çin, 2021'de toplam 301 "unicorn", yani değeri 1 milyar ABD Doları'ndan fazla olan başlangıç şirketi ile dünyada ikinci oldu.

Hurun Araştırma Enstitüsü tarafından derlenen Dünya Unicorn Endeksi 2021'de, bir yıl öncesine kıyasla listeye Çin'den 74 yeni unicorn eklendiği belirtildi.



Verilere göre listede dünya çapındaki unicorn sayısı ise yıllık yüzde 80 artışla toplam 1058'e yükseldi.



ABD toplam 487 unicorn ile listenin başında gelirken, Hindistan 54 başlangıç şirketi ile İngiltere'yi geride bırakarak üçüncü sırayı aldı.



Video platformu TikTok ve onun Çinli kardeş uygulaması Douyin'in ana şirketi olan Çinli teknoloji devi Bytedance, bu yıl 2,3 trilyon yuana (yaklaşık 350 milyar ABD Doları) yükselen değerlemesiyle dünyanın en değerli unicorn şirketi oldu.



Şehirlere bakıldığında ise Pekin, 2021'de 91 unicorn şirketine ev sahipliği yaparak dünyadaki unicorn sayısı açısından en büyük ikinci şehir olurken, Şanghay ise 71 unicorn ile dördüncü sırada yer aldı. Shenzhen ise 32 unicorn ile beşinci sıradaki yerini korudu.

