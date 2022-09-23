Çin'den yapay zeka ile ilgili düzenleme 1 Ekim'de yürürlükte

23 Eylül 2022 Cuma, 14:43

Çin'in yapay zeka sektöründe eyalet düzeyinde gerçekleşen bu ilk düzenleme, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek. Yapay zeka, Shanghai'ın kaynakları yoğunlaştırarak geliştirmeye çalıştığı önde gelen üç endüstriden biri olma özelliğini taşıyor.

Yapay zeka endüstriyel gelişim için halka açık bilgi ile desteklenecek

Düzenlemeye göre, yerel makamlar halka açık bilgi işlem kaynak platformlarının oluşturulması ve kullanılmasını destekleyecek, yapay zeka teknolojisi ve endüstriyel gelişim için halka açık bilgi işlem gücü desteği sağlayacak.

Yönetmelik, yapay zeka ana endüstrilerinin gelişimini destekleyip yapay zeka işletmelerinin kümelenmesini artırarak yapay zeka endüstrisindeki genel inovasyonu ve atılımları teşvik etmeyi amaçlıyor.

'Esnek denetim sistemi'

Düzenlemede şehir yönetiminin, çeşitli kuruluşların inovasyon kapasitesini desteklemek ve yapay zeka endüstrisi için gelişim alanını genişletmek amacıyla teknolojik inovasyonda esnek bir denetim sistemi olan derecelendirme yönetimi ve sanal alan denetimini araştıracağı belirtildi.

Yönetmelik ayrıca yapay zeka ile ilgili etik alanında uzman bir komite kurulmasını ve yaşlılar, engelliler, kadınlar ve çocukların da aralarında olduğu kullanıcı gruplarının korunmasının güçlendirilmesini şart koşuyor