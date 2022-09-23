Çin'den yapay zeka ile ilgili düzenleme 1 Ekim'de yürürlükte
Shanghai'daki yerel meclis, Perşembe günü yapay zeka (AI) endüstrisinin gelişimini desteklemeyi amaçlayan bir düzenlemeyi kabul etti.
Çin'in yapay zeka sektöründe eyalet düzeyinde gerçekleşen bu ilk düzenleme, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek. Yapay zeka, Shanghai'ın kaynakları yoğunlaştırarak geliştirmeye çalıştığı önde gelen üç endüstriden biri olma özelliğini taşıyor.
Yapay zeka endüstriyel gelişim için halka açık bilgi ile desteklenecek
Düzenlemeye göre, yerel makamlar halka açık bilgi işlem kaynak platformlarının oluşturulması ve kullanılmasını destekleyecek, yapay zeka teknolojisi ve endüstriyel gelişim için halka açık bilgi işlem gücü desteği sağlayacak.
Yönetmelik, yapay zeka ana endüstrilerinin gelişimini destekleyip yapay zeka işletmelerinin kümelenmesini artırarak yapay zeka endüstrisindeki genel inovasyonu ve atılımları teşvik etmeyi amaçlıyor.
'Esnek denetim sistemi'
Düzenlemede şehir yönetiminin, çeşitli kuruluşların inovasyon kapasitesini desteklemek ve yapay zeka endüstrisi için gelişim alanını genişletmek amacıyla teknolojik inovasyonda esnek bir denetim sistemi olan derecelendirme yönetimi ve sanal alan denetimini araştıracağı belirtildi.
Yönetmelik ayrıca yapay zeka ile ilgili etik alanında uzman bir komite kurulmasını ve yaşlılar, engelliler, kadınlar ve çocukların da aralarında olduğu kullanıcı gruplarının korunmasının güçlendirilmesini şart koşuyor
Video Haberler
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- Eylül ayında yağan karı görmek için Uludağ'a çıktılar
- Uzmanından dikkat çeken uyarı!
- Aileleri ikna edip, çocukları okula kazandırıyorlar
- Avcı böcekler turunçgili koruyacak
- Kaldırımı bahçeye çevirmişti; iyileşme başladı
- Hayatını onlara adadı
- Artık kabusu oldu!
- Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı
- Dereye düşüp sürüklendi, polisin uzattığı iple kurtuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Erken tapuya yüzde 25 indirim
- Sedat Peker'in avukatı duyurdu
- İşte ilk sıradaki sürpriz isim
- TOKİ'nin kasasında şüpheli işler
- Mansur Yavaş: Ben size ifade veriyorum
- Erdoğan için harekete geçtiler
- Ses getiren çağrıya peş peşe yanıtlar
- Yangınlardaki dehşet verici gerçek!
- 'Artık karar verin...'
- 'Cumhurbaşkanı adayının ismi belli'