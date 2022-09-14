Yapay zekanın ürettiği korkunç karakter sosyal medyayı karıştırdı

14 Eylül 2022 Çarşamba, 14:12

Twitter'da @supercomposite adlı bir kullanıcı, yapay zeka programlarında oluşturduğu bazı görüntülerde karşısına aynı kadının çıktığını belirtti.

Bu kadının olduğu görüntüleri biriktirmeye başlayan kullanıcı, sonunda bunları sosyal medya hesabından yayımladı. En az 75 bin kişinin beğendiği görüntüler, bazı kullanıcılar tarafından korku filmlerine benzetildi. Görsel veya yazılı komutlardan yeni resimler oluşturmaya yarayan, DALL-E, Stable Diffusion ve Midjourney gibi yapay zeka programları son zamanlarda epey popüler.

Bu popülaritenin ardında, ortaya çıkan resimlerin son derece gerçekçi veya sanatsal olması yatıyor. Kullanıcılar genellikle Discord sunucuları üzerinden erişime açılan programlara resmini yapmasını istediği konuyu boş bir kutucuğa cümle veya kelimelerle yazıyor. Birkaç saniye sonra program komutlar doğrultusunda yaptığı resimleri kullanıcıya sunuyor.

Twitter'da gündem oldu sonra tamamen yayıldı

VICE'a konuşan @supercomposite adlı Twitter kullanıcısı, ürkütücü kadının hangi yapay zeka programlarında ortaya çıktığını söylemekten kaçındı. Ancak bu görüntüleri birden fazla programdan elde ettiğini öne sürdü.

Kullanıcının "Loab" adını verdiği kadın, ilk kez nisanda yapay zekaya negatif ağırlık tekniğiyle (negative weights technique) komut verildiğinde ortaya çıkmıştı.

Bu teknik, kabaca yapay zekaya "Verdiğim komutun tam tersi yönde bir görsel oluştur" denmesi anlamına geliyor. @supercomposite de ilk olarak, ünlü oyuncu Marlon Brando'dan yola çıkarak, "Brando" kelimesinin tersini oluşturmak istemişti.

Adı verilmeyen program, bu komutu alınca üzerinde "DIGITA PNTICS" yazan bir logo tasarlamıştı. Daha sonra kullanıcı yapay zekaya bu yazıyı girdi ve bunun da negatifini oluşturmasını talep etti:

Acaba o logonun tersi olarak bana Marlon Brando'nun bir resmini mi verecekti?

Ancak kullanıcının karşısına beklediğinin aksine, Marlon Brando değil, Loab adını verdiği bu kadının görüntüleri çıkmaya başladı.

Kullanıcı, daha sonra Loab'ın görüntülerinin varyasyonlarını üretmeye başladı. Birçok ünlü simayla yapılan denemelerin aksine, Loab'ın görüntüsü birkaç resim sonra ortadan kaybolmuyor, her varyasyonda daha belirgin ve baskın hale geliyordu.

Loab'ın görüntülerini başka sahnelerle birleştirmeyi, yani yapay zekanın oluşturduğu alakasız görüntülerle birlikte yeniden programa yüklemeyi deneyen kullanıcı bu kez gördükleri karşısında daha da şaşırdı.

Yapay zeka, Loab'ı sürekli korkunç ve kanlı sahnelerle birlikte düşünüyordu.

Independent Türkçe'de yer alan haberde, bazı görüntülerde Loab, başsız insanlar veya gözleri kanayan, yüzleri deforme olmuş çocuklarla birlikte resmediliyordu. Dahası görüntülerin hepsinde Loab'ın düz, kahverengi saçları ve al yanakları çok belirgindi.

Twitter'da @supercomposite'in paylaşımını yanıtlayan diğer kullanıcılardan hayli ilginç yorumlar geldi. Kullanıcılardan biri ünlü bilimkurgu yazarı Philip K. Dick'in "Androidler Elektrikli Koyun Düşler Mi?" kitabına atıfla şöyle yazdı:

Androidler elektrikli hortlaklar düşler mi?

Bir kullanıcı bu görüntülerin aslında insanların bilinçaltını yansıttığını söylerken, bir diğeri de şu yorumda bulundu:

İlk yapay zeka canavarı doğdu, bir daha asla uyuyamayacağım.