Çin'in kargo uzay aracı Tianzhou-6 misyonu fırlatıldı

Tiangong uzay istasyonuna erzak taşıyan yeni bir kargo misyonunun fırlatıldığı aktarıldı.

Xinhua
Yayınlanma: 11.05.2023 - 00:05
Çin'in kargo uzay aracı Tianzhou-6 misyonu fırlatıldı
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Çin İnsanlı Uzay Ajansı, yörüngedeki Tiangong uzay istasyonuna erzak taşıyan yeni bir kargo misyonunun fırlatıldığını bildirdi.

Tianzhou-6 kargo uzay aracını taşıyan Uzun Yürüyüş-7 Y7 roketi, Çin'in güneyindeki Hainan ada eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan uzaya gönderildi.

 


Çin'in kargo uzay aracı Tianzhou-6 Çin'in kargo uzay aracı Tianzhou-6

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