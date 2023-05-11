Çin'in kargo uzay aracı Tianzhou-6 misyonu fırlatıldı
Tiangong uzay istasyonuna erzak taşıyan yeni bir kargo misyonunun fırlatıldığı aktarıldı.
Çin İnsanlı Uzay Ajansı, yörüngedeki Tiangong uzay istasyonuna erzak taşıyan yeni bir kargo misyonunun fırlatıldığını bildirdi.
Tianzhou-6 kargo uzay aracını taşıyan Uzun Yürüyüş-7 Y7 roketi, Çin'in güneyindeki Hainan ada eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan uzaya gönderildi.
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