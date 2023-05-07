Çin, Tianzhou-6 kargo uzay aracını fırlatmaya hazırlanıyor
Tianzhou-6 kargo uzay aracını taşıyan Uzun Yürüyüş-7 Y7 taşıyıcı roketi, dikey konumlandırıldı.
Tianzhou-6 kargo uzay aracını taşıyan Uzun Yürüyüş-7 Y7 taşıyıcı roketi, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Sahası'ndaki rampaya dikey olarak nakledildi.
UYGUN BİR ZAMANDA FIRLATILACAK
Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), ülkenin güneyindeki ada eyaleti Hainan'da bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Sahası'ndaki tesis ve ekipmanların iyi durumda olduğunu ve fırlatma öncesi çeşitli fonksiyon kontrolleri ve ortak testlerin planlandığı gibi gerçekleştirileceğini kaydetti.
Ajans, kargo uzay aracının önümüzdeki günlerde uygun bir zamanda fırlatılacağını duyurdu.
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