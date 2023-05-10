Kargo uzay aracı Tianzhou-6'nın hazırlıkları tamamlandı

Çin'in Hainan'daki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Sahası, ülkenin kargo uzay aracı Tianzhou-6'nın fırlatılmaya hazır olduğunu duyurdu.

Xinhua
Yayınlanma: 10.05.2023 - 05:35
Kargo uzay aracı Tianzhou-6'nın hazırlıkları tamamlandı
Abone Ol google-news

Tianzhou-6'nın fırlatılması, Çin'in uzay istasyonunun uygulama ve geliştirme aşamasına girmesinden bu yana gerçekleştirilecek ilk uzay uçuşu olacak.

Fırlatma sahası, fırlatma için tüm hazırlıkları ve ilgili tüm sistemleri kapsamlı şekilde içeren nihai provayı tamamladı. Bu süreç kargo aracına yakıt doldurulmasını ve uzay aracı-roket kombinasyonunun fırlatma alanına nakledilmesini de içeriyordu.

"SON ORTAK PROVA"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Sahası'nın bağlı olduğu Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nin baş mühendisi Zhong Wen'an, "Bu, fırlatmadan önceki en kapsamlı prova ve aynı zamanda son ortak prova" dedi.

Fırlatma sahasındaki meteorolojik sistem, fırlatma öncesi kesin bir hava tahmini elde etmek için meteorolojik izlemeyi güçlendirdi.

Zhong, ekipman ve tesislerin düzgün çalıştığını kaydetti.

Tianzhou-6 kargo uzay aracını taşıyan Uzun Yürüyüş-7 Y7 taşıyıcı roketi Pazar günü fırlatma alanına dikey halde nakledilmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wenchang'dan bildiriyor.


Tianzhou-6 Tianzhou-6 kargo uzay aracı Çin Tianzhou-6

İlgili Haberler

Çin, Tianzhou-6 kargo uzay aracını fırlatmaya hazırlanıyor

Çin, Tianzhou-6 kargo uzay aracını fırlatmaya hazırlanıyor
Uzay kargo aracı Tianzhou-5, uzay istasyonundan ayrıldı

Uzay kargo aracı Tianzhou-5, uzay istasyonundan ayrıldı
Shenzhou-14 mürettebatı Tianzhou-5 kargo uzay aracına girdi

Shenzhou-14 mürettebatı Tianzhou-5 kargo uzay aracına girdi

En Çok Okunan Haberler