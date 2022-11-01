Çin'in laboratuvar modülü, uzay istasyonuyla kenetlendi

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Mengtian laboratuvar modülünün, Çin'in Tiangong uzay istasyonu kombinasyonuyla başarılı şekilde kenetlendiğini duyurdu.

Xinhua
01 Kasım 2022 Salı, 10:39
Çin'in laboratuvar modülü, uzay istasyonuyla kenetlendi
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CMSA, Tiangong'un ikinci laboratuvar modülü olan Mengtian'ın planlanan yörüngeye girdikten sonra uzay istasyonunun çekirdek modülü olan Tianhe'nin ön kapısıyla kenetlendiğini açıkladı. Tüm buluşma ve kenetlenme süreci yaklaşık 13 saat sürdü.

CMSA, Mengtian'ın daha sonra planlandığı şekilde transpozisyon gerçekleştireceğini belirtti. Mengtian modülü; Tianhe çekirdek modülü ve Wentian laboratuvar modülüyle birlikte uzay istasyonunun T şeklindeki temel konfigürasyonunu oluşturacak.


Çin İnsanlı Uzay Ajansı Uzay ajansı Çin'in Tiangong uzay istasyonu

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