Çin'in laboratuvar modülü, uzay istasyonuyla kenetlendi

01 Kasım 2022 Salı, 10:39

CMSA, Tiangong'un ikinci laboratuvar modülü olan Mengtian'ın planlanan yörüngeye girdikten sonra uzay istasyonunun çekirdek modülü olan Tianhe'nin ön kapısıyla kenetlendiğini açıkladı. Tüm buluşma ve kenetlenme süreci yaklaşık 13 saat sürdü.

CMSA, Mengtian'ın daha sonra planlandığı şekilde transpozisyon gerçekleştireceğini belirtti. Mengtian modülü; Tianhe çekirdek modülü ve Wentian laboratuvar modülüyle birlikte uzay istasyonunun T şeklindeki temel konfigürasyonunu oluşturacak.