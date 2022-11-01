Çin'in laboratuvar modülü, uzay istasyonuyla kenetlendi
Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Mengtian laboratuvar modülünün, Çin'in Tiangong uzay istasyonu kombinasyonuyla başarılı şekilde kenetlendiğini duyurdu.
CMSA, Tiangong'un ikinci laboratuvar modülü olan Mengtian'ın planlanan yörüngeye girdikten sonra uzay istasyonunun çekirdek modülü olan Tianhe'nin ön kapısıyla kenetlendiğini açıkladı. Tüm buluşma ve kenetlenme süreci yaklaşık 13 saat sürdü.
CMSA, Mengtian'ın daha sonra planlandığı şekilde transpozisyon gerçekleştireceğini belirtti. Mengtian modülü; Tianhe çekirdek modülü ve Wentian laboratuvar modülüyle birlikte uzay istasyonunun T şeklindeki temel konfigürasyonunu oluşturacak.
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